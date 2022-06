Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de junio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Amores a distancia podrían presentarse en los próximos días, a pesar de la distancia podrías desarrollar interés por alguien de lejos, deberás de ser muy inteligente si quieres que eso funcione o pueda dar frutos. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías caer en errores bien graves que arruinen tu reputación y se desaten problemas en tu familia, date el valor que mereces como persona y sobre todo el respeto hacia ti y tus valores. Traición en puerta por parte de pareja en caso de tener o de una amistad cercana. Vienen días en los cuales deberás de tomar decisiones muy importantes que repercutirán en tu futuro. Ten cuidado con lo que comentas delante de las otras personas, son muy envidiosas y podrían cebarte tus planes y con esto nada de lo que quieres y deseas podría llevarse a cabo. Cuídate de enfermedades respiratorias pues estarán a la orden del día. Vienen días de muchas oportunidades laborales y cambios en el corazón que te harán madurar muchísimo. Cuidado con amores de una noche que no podrían salir como tu esperabas. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo, ya sabes lo que tienes que hacer solo no te dejes manipular. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda bien lejos todo eso que te hace daño o afecta.

VIRGO

Arreglas documentos, posibilidad de que te lleguen las tristezas al finalizar el día, ya no te agüites, vida una y muy corta, vívela al máximo sin dar explicaciones; sal de esa zona negativa la cual te hace pensar en tonterías que lejos de sumarte a tu vida solo te restan y te ponen muy de malas. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren pa ultrajar la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar bien lejos. Cuida mucho la cuestión que tenga que ver con amistades, secretos, chismes y esas cuestiones pues podrías meterte en problemas debido a que una persona de piel blanca andará vociferando de ti. Las relaciones familiares se fortalecerán debido a un hecho que podría suceder en cualquier momento. Un sueño te dejará mucho que pensar, haz caso a tu intuición. Posibilidades de un encuentro casual con ex amistad, no busques la manera de fregarla solo observa, sonríe y calla, muéstrale que estás mejor que nunca y que la vida no se ha detenido por su traición, aprende a darte tu lugar y que esas cuestiones ya no te quiten el sueño. Cuidado con golpes y caídas que podrían estar a la orden del día. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo, bríndaselo. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar y te va a beneficiar mucho en todos los sentidos.

LIBRA

Eres de buen corazón y te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas, no trates de ser ni aparentar algo que no eres para poder ser aceptado con algunas personas o en algún lugar. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. Será inevitable que en estos días estés algo melancólico o recuerdes a una persona de tu pasado que en algún momento fue muy importante para ti. Vienen cambios en lo laboral que debes poner mucha atención sobre todo con compañeros los cuales no te ven con buenos ojos y podrían estar hablando mal de ti al punto de dejarte en mal con tus superiores. Podrías llevar a cabo un viaje el cual está muy próximo, pero debes de cuidar en qué gastas porque, así como te llegue el dinero se te irá de las manos. Bajales dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu humor y ser más pacientes con las personas. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes mucho en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. No descuides la parte de tu economía porque podrías presentar problemas que no te beneficiarán en nada.

ESCORPION

No te permitas caer en vicios que pueden afectar tu cuerpo o meterte en problemas con amistades que valen la pena en tu vida. Ten mucho cuidado con un negocio que has traído en mente pero que va tener que cancelarse o aplazarse debido a ciertos permisos o cuestiones económicas que van estar afectando. No permitas que comentarios fuera de lugar de gente tonta que no tiene nada que hacer más que joder te arruinen tus días. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Un vecino anda ladrando de tu reputación y pasado. Es momento de que pongas tus ganas y empeño en ese sueño o meta que tanto mueve tu vida. Cuídate mucho de nuevos amores los cuales llegarán a tu vida y te marcará mucho. No te limites en lo que quieres y deseas porque no conseguirás nada en tu vida. Es momento de no poner en charola de plata nada a nadie porque las cosas no te saldrán como quieres y has esperado. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo a la caricia ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala.

ARIES

Recibirás un mje o noticia de una persona muy importante para ti, te va a hacer el día y te va a sacar una sonrisa. Si ya tienes quien te de la caricia bájale dos rayas a tu calentura y deja de darles caldo por las redes sociales a otras personas o te meterás en un problemón con tu pareja; si quieres ser respetado aprende a respetar a las demás personas. Momento de cambios en los cuales en el amor te irá mucho mejor si habías pasado por situaciones complicadas. Traes un carácter de la shingada y eso se debe a los comentarios que has recibido de las demás personas. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar mucho y valorar las pequeñas cosas de la vida. Es momento de aprender de tus errores y de darle carpetazo al pasado centrándote en lo que en realidad importa. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más perris, disfruta de la caricia, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que entorpece tu libertad. Personas de piel blanca se presenta en tu vida no tendrá buenas intenciones, ten mucho cuidado. Amores del pasado podrían regresar en cualquier momento y demostrarte el error que cometieron al separarse. Vienen días de nuevas oportunidades en el área de los negocios, debes buscar en qué vas a invertir porque podrías equivocarte y solo dejar perdidas.

TAURO

Te viene un encamamiento muy perro con una amistad y posibilidades de entrar en un negocio de compras y ventas. No te sientas mal si las cosas no funcionaron aprende a quedarte con los mejores momentos, deshazte de todo eso que te hace daño e impide seguir tus sueños. Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te arruinó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías y sobre todo en tus planes, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Es probable que la vida te ponga una prueba algo difícil para que entiendas y comprendas muchas cosas y madures raídamente. Viene enfrentamiento con personas del pasado el cual podría terminar en golpes o malas palabras. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Ten mucho cuidado con cambios en tu estado de ánimo. Estrés laboral se aproxima, andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado y puedas sacar pendientes en tiempo y forma.

GÉMINIS

Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Aléjate de personas p3ndejas que buscarán shingarte o dañarte con malos comentarios, la gente es muy mi3rda y siempre buscará hacerte sentir mal. Es momento de creer en sueños y metas porque estás muy cerca de lograrlo. Pon atención a tus sueños pues te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida y te dirán la decisión que tendrás que tomar. Has perdido mucho por nada, eres una persona que la mayoría de las veces cambia de opinión y se pierde en su rumbo, debes buscar la estabilidad que tanto necesitas. Noticias que estabas esperando llegan a mediados de semana. Si tienes pareja checa su celular o redes sociales, te sorprenderás de lo que podrás encontrar. Si ya tienes una relación es importante que platiques sobre tus planes a futuro con tu pareja, puede que haya problemas pues quizás esa persona no te tiene en sus planes. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. La venganza siempre será tu mejor platillo, pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. No tengas miedo de enfrentar a quien te causa daño, hazlo y libérate de esas personas que solo buscarán afectarte o dañarte de alguna manera. Muchas de las cuestiones que te suceden se deben a tus errores del pasado, podrías cometer una indiscreción con una persona que es muy importante para ti. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo y podría armarse la de Dios es Padre.

CÁNCER

Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más sólida que nunca en caso de estar soltero o soltera. No dejes que nadie robe tu paz interior, debes de buscar la manera de encontrar tu paz y estabilidad emocional. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la flojera y la falta de confianza en ti. Si ya tienes quien te gratine la concha no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta el gorro a tu pareja por cuestiones sin importancia que no te dejan nada de provecho. Cuidado comentarios de familiares que te podrían hacer sentir de la shingada. Te viene un proyecto fuera de la ciudad o posibilidades de salir de vacaciones, haz todo lo que tengas que hacer y ya no te quedes con ganas de nada. Amores de una noche y cambios de última hora que te harán mejorar en el área de los dineros. Cuidado con dos noticias que llegarán y te podrían poner muy de malas, si haces caso podría afectarte más de la cuenta. Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu figura, así como a reducir el estrés. Vienen momentos de grandes cambios, pero debes ser tan perra como solo tu sabes para que no te vean la cara de estúpida.

PISCIS

No te comprometas con personas que no muestran suficiente interés en ti o te quedarán debiendo shingos de amor. Sale a la luz una verdad que podría decepcionarte de una persona que es muy querida para ti, aprende a ver la situación de manera fría para que no siga dañándote más de la cuenta. Aprende aceptar lo que te dice tu corazón antes que tu cabeza pues solo ahí estará la paz que has estado necesitando. Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Un viaje se llega cuando menos lo esperes. Tu buen corazón y buena voluntad va a traer personas grandes para ti. Deja de pensar en lo que no pudo ser y centra tu tiempo en lo que de verdad importa y vale la pena. Oportunidades de mejorar en muchos aspectos en estos días, recuerda que hay personas que te quitan mucha energía y tu sueles atontarte mucho dándoles entrada o haciendo caso a sus comentarios negativos. Tu buen corazón será la clave para que logres consolidar una relación con una persona que llegó hace poco tiempo a tu vida, es importante que tu esencia no la cambies por nadie pues esa será la que atraiga al ser amado.

ACUARIO

No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y cuestiones que te atontas o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. No te asustes de los proyectos que tienes en mente, recuerda que tienes la capacidad suficiente para resolverlos y llevarlos a cabo con gran éxito. Cambios importantes en tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la fregada. Subirás de peso, ponte ya las pilas y deja de tirar flojera, inicias dieta con todas las ganas, pero al poco tiempo te cansas y la dejas. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. Amores se irán y otros vendrán si alguien no llegó contigo a tu presente ni a tu futuro su motivo tendría, la vida nunca se equivoca y las personas que siguen a tu lado son las verdaderamente importantes. No seas tan controlador o controladora con tu pareja en caso de tener, aprende a darle su lugar y respetar su libertad. Se aproxima separación amorosa de una amistad, te pedirán el consejo. No te sientas menos que nadie pues no lo eres, recuerda subir tu autoestima por tu propio bienestar.

CAPRICORNIO

Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no des tu opinión sino te la están pidiendo. Chismes de vecinos se aproximan, ten cuidado. Que te valga madre el pensar de las demás personas, es momento que seas prioridad en todo antes que los demás. Habrá días en que te sentirás con ganas de parar el tren y ya no continuar, sino haya metas y planes para el futuro no hay ganas de seguir, busca la manera de programarte y de ver por tu felicidad y por eso que siempre has soñado contigo. Si realmente quieres avanzar en tu vida deja de sentirte culpable por las decisiones que has tomado. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de realizar. Cuida mucho tu parte sentimental y no la expongas a cualquier persona, no creas en palabras sino en hechos. Un proyecto comenzará a consolidarse en próximas fechas, te va a encantar. Cambios de humor y proyecto en puerta se visualiza. Ten mucho cuidado a quien le dedicas tu tiempo, podrías estar perdiéndolo con alguien con quien no llevarás un buen futuro o con quien no concretarás nada. Momento de que recuerdes todo lo que has logrado pues eso te dará la pauta para seguir avanzando y creciendo en muchas áreas de tu vida que no conocidas.

SAGITARIO

Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Al único que tienes que hacer caso es a tu shingado instinto el cual no se equivoca y te anunciará eventos que están por suceder en tu vida. Viene una situación muy importante que te va a hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. Déjate de ridiculeces y tantas tonterías, recuerda que con la vara que midas serás medido. Momento de poner las cartas en la mesa, no pierdas tu tiempo con quien no quiere estar a tu lado, algunas ocasiones te atontas mucho y caes en situaciones bien complicadas, pero por tu mendiga necedad. Oportunidades de iniciar un negocio familiar. No cambies tu esencia ni forma de ser al menos que a ti no te guste, si no les parece como eres que se vayan por la puerta de la shingada. Si ya tienes pareja bájales a tus calenturas y dedícate solo a ella, el taco de ojo no es infidelidad, pero así se comienza con ella. Toma conciencia de tus errores y aciertos pues solo así no volverás a cometerlos.