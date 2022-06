Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, aparece con el rostro ensangrentado en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que Machine Gun Kelly y Megan Fox admitieran que probaron la Ayahuasca, ha llamado la atención la foto que publicó el rockero en Instagram, donde se le ve el rostro ensangrentado y parte de sus manos y ropa. Por supuesto desató la preocupación de sus fans de inmediato.

Machine Gun Kelly siente una fascinación morbosa con la sangre. Eso no es ningún secreto. El cantante lleva colgado al cuello un vial que contiene la de su prometida Megan Fox y tiene un tatuaje hiperrealista de un corte ensangrentado en la garganta. Por esa misma razón, cuando este martes salió de la fiesta posterior a su concierto en el Madison Square Garden con el rostro, el cuello y las manos cubiertas de sangre, muchos se preguntaron si era puro atrezo o si había sufrido realmente un accidente. View this post on Instagram A post shared by Audacy (@audacy)

Quienes estuvieron con él en el interior del local grabaron varios vídeos en los que se ve a Machine Gun Kelly rompiéndose una copa de champán sobre la frente mientras daba una especie de discurso. Eso sí, él no perdió en ningún momento la sonrisa a la salida de la celebración a pesar del aparatoso corte que tenía en la ceja. View this post on Instagram A post shared by Mainstream Sellout (@mainstreamsellouttour)

Al día siguiente compartió una grabación en Instagram en la que mostraba la herida más de cerca para dejar claro que no era falsa, y unas horas más tarde acudió al programa de Seth Meyer para conceder una entrevista en la que reconoció que se sentía “como la mi**da”. View this post on Instagram A post shared by 𝐜́ (@msorvl)

Pero, ¿por qué hizo algo así? Colson, como se llama el músico, ha ofrecido una explicación más o menos coherente para aclarar además que no descarta incorporar un médico a su plantilla de empleados en vista de lo propenso que es a los accidentes.

“¿Te das cuenta cómo a veces golpeas suavemente una copa de champán con un tenedor para llamar la atención de los demás? Pues yo no tenía un tenedor, y la golpeé con la cabeza”, se ha justificado. View this post on Instagram A post shared by machine gun Kelly Colombia (@mgkcolombiaoficial)

