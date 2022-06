Peligroso asteroide 2021 QM1 no chocará con la Tierra hasta dentro de al menos 100 años

La Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de confirmar que un asteroide cercano a la Tierra, que inicialmente suponía una amenaza para nuestro planeta, ya no es un riesgo.

Bautizado como “2021 QM1” –con un diámetro estimado de entre 35 y 80 metros–, el asteroide fue descubierto inicialmente el 28 de agosto de 2021 por el observatorio Mount Lemmon, ubicado al norte de Tucson, Arizona.

Observaciones de seguimiento de rutina de telescopios de todo el mundo empezaron a indicar un riesgo de acercamiento peligroso a la Tierra en 2052, por lo que fue incluido en la “lista de riesgo”.

Sin embargo, las observaciones de seguimiento y el análisis del asteroide más débil jamás observado han confirmado que no hay posibilidad de que impacte en dicha fecha y, por tanto, ha sido eliminado de la temida lista.

“Con el Día del Asteroide en Vivo 2022 fijado para el 30 de junio, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el asteroide más peligroso conocido por la humanidad en el último año no impactará, al menos durante el próximo siglo”, aseguró la ESA.

“Podríamos ver sus caminos futuros alrededor del Sol, y en 2052 podría acercarse peligrosamente a la Tierra. Cuanto más se observaba el asteroide, mayor era el riesgo”, explica en un comunicado Richard Moissl, jefe de Defensa Planetaria de la ESA.

— ESA Operations (@esaoperations) June 29, 2022