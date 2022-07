Andrea Legarreta niega haber tratado mal a Fernando del Solar en ‘Hoy’: “Ese saco no me queda a mí”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La muerte de Fernando del Solar ocurrida el pasado 30 de junio conmocionó al mundo del espectáculo por tratarse de uno de los conductores más queridos y respetados del medio, motivo por el cual fanáticos y famosos expresaron su pesar por tan lamentable pérdida, entre ellos Andrea Legarreta, quien además de recordarlo como un gran compañero habló de las críticas que recibió por supuestamente haberlo tratado mal durante el tiempo que compartieron pantalla en el programa ‘Hoy‘.

En entrevista con diversos medios de comunicación, la conductora Andrea Legarreta se mostró conmovida por la muerte de Fernando del Solar asegurando que se trata de una gran pérdida, pues es una persona que dejó una huella importante en el público y la gente con la que trabajó.

“Nos dejó una enseñanza a raíz de su enfermedad cómo le dio la vuelta y se encargó de vivir y de exprimir la vida y demostrar su afecto, su pasión por vivir y es una pérdida terrible“, dijo.

Destacó que durante los meses que convivieron en el programa ‘Hoy’ en 2018 siempre hubo cordialidad gracias a la actitud del argentino, razón por la cual se sorprendió al enterarse de su fallecimiento.

“Sí, fue poco tiempo, estuvimos tres meses y desde que llegó fue muy entusiasta, con esa sonrisa, con esas ganas de estar. A mí me sorprendió mucho su partida”, insistió.

Incluso, la también actriz recordó que le llegó a pedir que no se fuera del programa y que lo pensara un poco más, pero siempre hubo un trato cordial entre ellos.

“Yo le decía: ‘Fer piénsalo, a lo mejor es cuestión de que te adaptes‘. Pero sin duda el tiempo que yo lo conocí y desde antes había escuchado siempre cosas lindas de él. Nos marcó de una forma linda porque él llegó con una muy linda actitud, sin duda”.

En cuanto a los comentarios negativos que surgieron en su momento, donde aseguraban que tanto ella como Galilea Montijo tuvieron que ver con su salida del matutino, es algo que pasa siempre porque el público confunde lo que ve en pantalla, pero al final son seres humanos.

“Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, no me quedó en absoluto. Tengo la certeza del tato que yo le di, de lo que compartimos que insisto fue poco. No hubiera posteado algo a manera de homenaje si sintiera una especie de malestar o de incomodidad o de remordimiento”, refiriéndose al mensaje que de dedicó en Instagram.

Legarreta hizo énfasis en que ella siempre ha tratado bien a todos los conductores que llegan al programa, pero es muy fácil señalar y buscar un villano cuando no existe.

“A mí el saco de los malos tratos o de alguna situación que quizás motivo a que él saliera, ese saco no me queda a mí”. Andrea Legarreta

Sin embargo, de acuerdo con una entrevista compartida por el programa ‘De Primera Mano’ en 2021, Fernando del Solar reveló que durante los tres meses que llegó a conducir el programa siempre trató de formar equipo, pero no logró sentir la empatía suficiente con los otros conductores.

“A mí me quedaba muy claro que yo era la persona que llegaba a hacer equipo. El programa llevaban muchos años haciéndolo Galilea, Andrea, ‘El Negro’, ‘El Burro’, bueno todo el talento que tienen allá. Entonces yo llegaba con esta humildad y ganas de sumar de hacer equipo y que nos fuera muy bien, desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado. No voy a estar en ningún lado donde no me sienta a gusto o donde no me la pase bien“, mencionó.

Insistió en que no hubo un mal trato en específico, pero tomó la decisión de retirarse.

“Entendí perfecto, este era su lugar así que yo me retiro. No tengo ni palabras para decirles que me hicieron algo, para nada, simplemente la manera de conducir no nos llevábamos como me hubiese gustado por eso decidí dar un paso al costado sabiendo que era yo el que llegaba”, añadió.

