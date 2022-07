Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 4 al 10 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 4 al 10 de julio del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Esta semana impresionarás a todo mundo, tendrás un gran magnetismo y no habrá manera de que te nieguen nada, tienes la oportunidad de pedir una promoción, un aumento de sueldo, vacaciones, pero enfócate bien y decide que harás con este gran brillo que te caracteriza esta semana, no lo vayas a arruinar, esta energía que transita por ti, estos días es única, pasará mucho tiempo antes de volver a tener esta gran posibilidad. Ya es momento de dar el siguiente paso y quizá pedir un tiempo entre tú y tu pareja, si las cosas no han andado bien es mejor no seguir con esa crisis, y antes de que truene todo con un gran enojo es mejor la reflexión, checa bien qué es lo que quieres con respecto al amor, no pierdas, ni hagas que nadie más pierda el tiempo, la vida es solo una. El estrés de días pasados queda allá, en el pasado, esta jornada te da toda la posibilidad de nuevos pensamientos, planes, pero sobre todo de sentirte mejor y seguro con cada una de las decisiones que has tomado.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Te tocará esperar a que las aguas se calmen, no quieras nadar en medio de la turbulencia, no lograrás llegar a ningún lado, lo único que ocasionarás es cansarte más, agobiarte más. Esta semana tendrás que hacer uso de toda la paciencia con la que cuentes, respirar profundo, no permitas que nadie, ni nada te saque de tu centro, las cosas no avanzarán tan rápido como pretendes, por más que empujes, no avanzará nada, pero recuerda que todo siempre pasa por un bien mayor, y este tiempo puede servirte para hacer reajustes en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el hogar, esos reajustes tienen que venir del corazón, conectarlos con la mente, las emociones las tienes hechas un caos igual que los pensamientos, y si no haces depuración, reestructura las situaciones no avanzarán. Esta semana cuida de tu economía, no mal gastes el dinero, administra lo que tienes porque también lo económico es lento, tardarán en llegar pagos, tardarán en darte respuesta a inversiones, créditos etc. En la salud más vale prevenir que lamentar, así que no pospongas más ese chequeo médico que sabes tienes que hacerte desde hace tiempo.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Ya es momento de hacer ese cambio de hogar, ya es momento de la búsqueda de ese lugar que pretendes ya sea tuyo para siempre, ese espacio de donde ya no te muevas, ni nadie te muevan, cumple ese sueño ya, la energía que te rodea esta semana Tigre, te abre enormes posibilidades para que pronto encuentres lo que tanto anhela tu corazón. Es una semana importante para platicas de crecimiento profesional, pide una cita con tus jefes, has propuestas que hagan crecer a tu empresa y a ti al unísono con ella, si trabajas por cuenta propia, el cambio está a punto de suceder, todo lo que has implementado para la expansión de tu negocio se pone en marcha y ya nadie lo para, así que sigue empujando que la meta está más cerca de lo que creías. Son días para visitar a la familia, escuchar consejos de los abuelos, es una semana para sorprender a las personas que amas con detalles y hacerles saber cuánto te importan, cuanto los amas. Tu salud está en perfecto estado, si estas en alguna rehabilitación o tratamiento no lo dejes, aunque ya te sientas mucho mejor, has lo que el doctor te diga hasta que te dé de alta o puedes sufrir un retroceso y tener que empezar de nuevo.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Esta semana tendrás que tomar importantes decisiones, es momento de poner fin a ciclos, desde laborales, amorosos, legales. Todo lo que termines estos días lo agradecerás en un futuro no muy lejano, te preguntarás y lamentarás no haberlo hecho antes, por lo bien que te sientes en estos momentos, pero el hubiera no existe, así que enfócate en el presente y mejor agradece que por fin te decidiste a poner fin a todo eso que no te gustaba, a todo eso con lo que ya no podías más y solo te agotaba física, mental y espiritualmente. Esta jornada es ideal para un cambio de look, para empezar a mejorar tu aspecto físico, pero también para reconectarte con la divinidad. Tu salud sufrirá cambios para bien, y todo solamente porque te quitaste lastres que te absorbían la energía.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

La experiencia que tienes en el ámbito profesional te abrirá nuevos horizontes, mueres por hacer nuevas cosas y esta semana es ideal para abrir la puerta y cruzarla, sin miedos, sin temor, solo así podrás poner en marcha esas nuevas ideas que tienes desde hace tiempo, ten por seguro que serán un éxito, tú eres un éxito, en donde te pares serás recibido con bombo y platillo, serás escuchado y alagado por tus ideas, por tu forma de pensar, cada idea que expreses será muy bienvenida en cualquier lugar, así que comunica y el crecimiento será todo tuyo. Esta jornada puedes hacer grandes amistades, harás clic con más de una persona, habrá ideas similares, pero sobre todo formas de ver la vida que hagan que tengas una larga y prospera nueva relación que podría transformarse en enamoramiento y de ahí en amor, así que mucho ojo si no tienes pareja, porque estos días puede aparecer esa persona que llene todas tus expectativas. Tu salud es perfecta, tu energía al cien, tu mente clara.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tu creatividad está desbordada, las musas llegan a ti de maneras sorprendentes y no te soltarán, así que utiliza bien estos días, la creatividad puedes usarla en cualquier ámbito de tu vida, desde el trabajo hasta encontrar nuevas y sutiles maneras de reavivar el amor de pareja; escribe, canta, pinta, cocina etc. todo está a tu favor para que cada cosa que venga desde una conexión celestial se vuelva tangible y te haga feliz. Son días importantes para retomar estudios que tengan que ver con un crecimiento espiritual, muy en tu interior sabes que es tiempo de hacer conexión con el universo, la naturaleza, todo aquello a lo que le tienes fe y has tenido en el abandono por estar en un mundo material y cotidiano, así que escucha tu voz interior y ve de nuevo en esa búsqueda de crecimiento divino. Reencuentros con personas del pasado te aclararan dudas que cargas desde hace años y te inquietaban.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Estos días el tiempo se te pasará muy lentamente, fluye así, con el tiempo, no corras, no persigas, no presiones, no te presiones, al final el camino está ahí, es un camino directo a tus metas y proyectos, solamente que está jornada todo avanzará lentamente, pero, aunque toda vaya despacio no habrá grandes obstáculos que librar o con los cuales lidiar. Siéntete tranquilo, tranquila, ocupa estos días para ponerte en equilibrio, para no volverte a perder en la vorágine de la vida, para no recaer de nuevo en estrés, ansiedades, pánicos, miedos, estos días la energía te regala esa paz que tanto pedias en semanas anteriores. Por fin te das cuenta de que lo que pides al universo se te concede de maneras mágicas y extraordinarias, agradece.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Recuperación económica. Es una semana donde el dinero que creías perdido llega a ti, una semana de ganancias inesperadas y hasta de aumento de sueldo, es una semana ideal para empezar a ahorrar, a invertir y hacer reestructura administrativa. Si debes dinero paga y agradece a quien te haya ayudado, si tienes un poco de más y te piden ayuda, hazlo, ayuda, como a ti te ayudaron en días pasados, que toda buena obra que hagas el universo te lo regresará tres veces tres. Esta jornada todo lo que tenga que ver con los negocios avanza rápidamente, pero no te dejes llevar por el entusiasmo, checa bien con quién te asocias y que firmas, después de haber revisado muy bien estas cuestiones, entonces sí, toma la decisión que creas conveniente para ti y los tuyos. Es una semana para corregir errores del pasado que cometiste en algún trámite, no dejes pasar más días, esta semana puedes corregir sin riesgos. En el amor por fin pueden decirte sí a esa invitación que tantas veces has hecho a esa persona que te gusta.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Los problemas se empezarán a alejar de ti, la lucha para que así sea termina estos días. Estas muy cansado, muy cansada, de enfrentar dificultades todo el tiempo, pero la vida por fin te da un descanso, así que aprovéchalo bien, recarga energía, duerme por más tiempo, sal a distraerte, encuéntrate con amigos, reúnete con la familia. Son grandes días para planear unas vacaciones, un fin de semana de relajación, necesitas un espacio de esparcimiento y recuperar así la paz. Pon en orden asuntos legales que tienen que ver con bienes raíces, quítate ya ese pendiente y quítaselo a tu familia, si lo empiezas a poner en marche esta semana todo se dará en calma y sin obstáculos, no habrá estrés ni desgaste, solo soluciones rápidas. No descuides la salud de tu columna vertebral, es importante un chequeo a ese dolor que está ahí ya casi como si fuera parte de ti, ya como una costumbre.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Después de la tormenta viene la calma. Y sí, pero ahora te toca reconstruir todo lo que la tormenta que ya se fue, arraso, desde lo material hasta en lo físico, pero tienes la fuerza necesaria para poner en marcha la reconstrucción de las situaciones y de las cosas que se quebraron o entraron en caos, la reconstrucción será mejor, más fuerte, más pensada, los cimientos serán firmes y ahora será más difícil que alguien o algo vuelva a arrasar con lo nuevo, así que estate tranquilo, tranquila, y ten fe en lo nuevo que viene para tu vida. Debes tener cuidado en las actitudes que tienes con respecto al lado amoroso, puedes estar poco sensible y lastimar a quien te ama. En tu salud puedes necesitar poner atención en esas molestias que tienes en extremidades, como calambres o adormecimiento, un chequeo a la circulación sanguínea no estaría mal.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Necesitas recuperar la alegría, las ganas de ser feliz y alcanzar tus sueños, has dejado de lado tus metas y ya no es válido seguir tirándote para que te levanten, ya no es válido seguir haciéndose la víctima, son emociones que ya nadie te cree, y en las que ya nadie te seguirá el juego. Recobra tu vida, es un momento ideal para darte cuenta de que caíste en un profundo abismo del cual te sacaron muchas veces y en el cual se te hizo fácil y cómodo utilizar para no enfocarte en tus profundidades, pero el autosabotaje ya no cabe, date cuenta de que ya tienes que retomar las riendas de tu vida, porque ya nadie está dispuesto a trabajar o desgaste por ti. Si estas en un momento de esos en los que sientes tocar fondo reflexiona y busca ayuda profesional, siempre será un acto de valentía reconocer que necesitas otro tipo de ayuda. Esta semana no es muy buena para arreglar asuntos de amor, primero atiende tus emociones y después aclara tu situación de pareja. Esta tampoco es una buena semana para mover nada que tenga que ver con el dinero, puedes tener perdidas. Tu salud física es buena, pero atención a tu salud emocional.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Seguridad y confianza. Por fin recuperas la estabilidad por la que tanto trabajaste, es una semana muy buena para enfocarte en ti y seguir el camino de confianza que estas construyendo después de semanas de intranquilidad e incertidumbre. La fuerza física también regresa a tu cuerpo, te sientes vital para cualquier proyecto, estudio, afición que quieras retomar. Son días para hacerle caso a tu intuición y dejarte guiar por ella, verás que, si le haces caso a tu voz interna, la meta se te dará más rápido de lo que esperas. En el amor esta jornada te permite aclarar situaciones y llegar a buenos acuerdos para que la relación sane y sigan juntos por mucho tiempo. Es fundamental que en el trabajo encuentres la manera de volver a tener una buena comunicación, si no, tu crecimiento profesional se puede ver afectado. Tu salud está pasando por un momento muy bueno, pero no descuides los riñones.