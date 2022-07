La carta de tarot para la semana del 4 al 10 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Tres de Bastos

1. Tres de Bastos: No pierdas de vista tu objetivo. Concentración y determinación es algo que debes tener muy en cuenta para poder lograr tus metas. Si te enfocas pronto tendrás en las manos eso, por lo que tanto trabajaste, si sigues esforzándote todo se materializará y será de grandes satisfacciones. Pon atención a todo lo que te rodea, la concentración en tus objetivos puede hacer que pierdas de vista a tu familia, amigos, pareja y los tengas en un descuido grande, pero aun estas a tiempo de que no haya reproches por tu falta de atención hacia ellos, date un tiempo en estos días y convive. Puedes tener grandes sorpresas y obtener más de lo que esperabas en los negocios, así que no pierdas de vista el objetivo, las ganancias pueden ser mucho mayores a las que habías pensado. En el amor eres un ejemplo y tu pareja se siente orgulloso, orgullosa, del ser que está a su lado, valora y aprecia cada logro tuyo. En la salud el Tres de Bastos te dice bájale al estrés y cuida de no tener ansiedad por las cosas que no se den rápidamente.

2. Ocho de Copas

2. Ocho de Copas: Es momento de enfocarte en lo que realmente necesitas. Te darás cuenta de que la felicidad que pregonas realmente no es felicidad, estas pasando por carencias emocionales que solo te has dedicado a llenar con cosas materiales. Es una semana para encontrarle otro sentido a tu vida, desde lo espiritual hasta lo material, te darás cuenta de que necesitas trabajar en tu interior urgentemente. Ya no ignores el llamado de tu alma. Necesitas encontrar algo que realmente te satisfaga, algo que te llene y que sientas que te hace feliz. Un cambio de dirección podría llevarte a tu verdadera misión de vida. en el amor sentirás que necesitas un tiempo de reflexión o que necesitas estar solo, sola, para retomar las riendas de tu vida, así que no permitas que pase más tiempo y ten esa plática con tu pareja. Tu salud está pasando por un desgaste emocional y energético, es un buen momento para nutrir el cuerpo y ejercitarlo.

3. Caballo de Espadas

3. Caballo de Espadas: Muévete, tienes claro en tu mente el propósito de esta semana, así que ve tras ese objetivo tengas claro o no el método que tienes que seguir para llegar a la meta, quizá en el camino surja la gran idea o el gran plan de cómo llegar a tu objetivo, pero si no te mueves no llegarás tan rápido como quieres, recuerda: el que no arriesga no gana. Podría alguien de tu familia o un amigo muy cercano pedir tu ayuda para salir de un problema grande, así que no dudes en ayudar, porque podrías ser el héroe sin proponértelo y tendrán para ti agradecimiento eterno y tú, satisfacción profunda por haberlo ayudado sin dudar. Puede llegar a ti un dinero que ni siquiera esperabas, una gran sorpresa para la mejora de la economía. En el amor todo mejora, posibilidades de crecimiento a futuro.