Chiquis Rivera sufre el mismo accidente que Jennifer Lopez en la retaguardia

La cantante Chiquis Rivera no para de presumir su cuerpazo nuevo después de haber perdido un peso considerable. Durante la celebración de su cumpleaños usó varios atuendos transparentes, pero con uno tuvo un pequeño accidente. Tal cual le sucedió a La Diva del Bronx, Jennifer López, recientemente con un enterizo en la parte de la retaguardia: se rompieron y quedó todo a la vista del público.

Si hay algo que le halagan a Chiquis Rivera es su voluptuosa retaguardia. Misma que no paró de mostrar durante los días que celebró junto a familia y amigos su cumpleaños. Ahí usó varios bikinis y hasta perreó con ellos hasta abajo. Ya después en la intimidad de la noche con su amado e inseparable novio Emilio Sánchez, Chiquis usó un atuendo traslúcido que dejaba su colita a la vista, pero no se percató que se le rompió en la parte de la retaguardia y quedó en evidencia. Pero no se crean. Esto es algo que le pasa a las grandes divas de la música como fue el caso de Jennifer Lopez también. Tomada del Instagram de @emiliosanchez

La propia JLO se dio cuenta que se le había roto el enterizo a la altura de la retaguardia. Pero la misma se lo tomó a manera de broma y hasta sonrió. Al igual que Chiquis Rivera, las prominentes curvas del amor de Ben Affleck son imposibles de ocultar. Ambas tiene ya mucho recorrido profesional como para que algo así les importe. Sin embargo, ya conocen a los seguidores en las redes sociales, quieren no lo dejaron pasar y les dejaron mensajes que se pasearon por la índole del humor y hasta unos negativos que, como siempre, las cantantes ignoraron. View this post on Instagram A post shared by TiempoX (@tiempox_com)

Chiquis Rivera sigue de gira con su Abeja Reina Tour. Recientemente se presentó en Texas, donde salió vestida como una sexy vaquera y causó impacto entre sus seguidores. Además que no deja sorprender por su pérdida de peso. Muchos aseguran que los masajes que se hace y que muestra casi a diario junto a sus curvas han sido clave para esta transformación. Pero de que está explosiva, lo está y no solo a nivel de apariencia. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera está trabajando más que nunca. Sacando música y aumentando los números de reproducciones en las plataformas digitales como Spotify y Youtube. Además no para de sacar productos de belleza. Recordemos que tiene su línea de maquillaje Be Flawless. Por ahora, les dejamos el videoclip precisamente de Abeja Reina, donde Chiquis muestra por qué es una de las artistas femeninas más importantes del regional mexicano actualmente.

