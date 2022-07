“Pumas es un equipo que nos gusta y siempre lo da todo”: Joan Laporta afirma que la primera opción del FC Barcelona siempre fueron los felinos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Pese a que en días pasados algunos medios aztecas manejaron la versión de que Atlas era el equipo que el FC Barcelona buscó primero para disputar el Joan Gamper y que ante la negativa de estos, los blaugranas tuvieron que conformarse con Pumas, esto ya fue desmentido por el propio presidente del equipo español.

De acuerdo con lo que dijo en conferencia, Pumas es el equipo que siempre le interesó enfrentar al Barca, debido a su garra y al talento que tienen. Echando por la borda el rumor de que Rafa Márquez había tenido que ver para que se fijaran primero en el club rojinegro, mismo que debutó en primera división al defensor michoacano.

“La opción eran los Pumas. Tampoco hemos ido a sondear el mercado porque sé que los Pumas estaban dispuestos, es un equipo que nos gusta, con el que tenemos buena relación y estoy seguro que será un buen espectáculo futbolístico con un equipo mexicano que siempre lo da todo, aparte de la calidad que tienen”, dijo Laporta.

“No nos habíamos planteado otras opciones. En la Liga mexicana hay grandes equipos, pero la opción que se nos planteó y nos pareció muy bien fue la de los Pumas y la hemos elegido. Las conversaciones que ha tenido el departamento no sé si hayan sido con América, Atlas u otros clubes, pero en principio la opción encima de la mesa, me dijeron, que era Pumas y la elegimos“, complementó el mandamás del Barcelona.

El encuentro se disputará el domingo 7 de agosto a las 8 pm, hora de España, en el estadio que hace poco fue renombrado como Spotify Camp Nou. LATEST NEWS | Pumas and Montpellier to face @FCBarcelona and @FCBFemeni in the Trofeu Joan Gamper 🏆— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 5, 2022

