¿Se arrepentirá ahora? Así fue la vez que ‘Dinamita’ Márquez despreció al ‘Canelo’ Álvarez

Canelo Álvarez es, sin duda alguna, uno de los referentes del boxeo mexicano, consiguiendo hazañas increíbles como la lograda al convertirse en campeón unificado del peso supermediano luego de haber noqueado a Caleb Plant. Sin embargo, su exitosa carrera no siempre estuvo acompañada de apoyo, incluso en alguna oportunidad, otro referente del boxeo mexicano como lo fue Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez lo despreció.

En sus inicios, y lejos de ser considerado el mejor libra por libra, Álvarez tuvo un montón de críticas que empinaron aún más su trayectoria para llegar a la cima, pero sin duda, una de las más resonadas fue la realizada por Márquez, quien cuestionó las capacidades boxísticas del ‘Canelo’ y que además siempre rechazó sus desafíos, tal y como recordó el portal Mediotiempo.

Los primeros roces entre Márquez y el Canelo comenzaron en 2011 cuando ‘Dinamita’ cuestionó que el CMB permitiera la pelea entre Matthew Hatton y Saúl Álvarez.

“Me pongo en los zapatos de quienes están clasificados en ese peso superwélter y sé el esfuerzo que han hecho para estar entre los primeros diez y se me hace absurdo que ‘Canelo’ vaya a pelear contra alguien que ni lo está. Se me hace ilógico que llegue otro boxeador de otra categoría en Europa y pueda disputar el título, teniendo al posicionado como número cuatro disponible”, explicó e aquel entonces.

El mexicano no dudó en responder y aprovechó la oportunidad para lanzarle un desafío a Márquez pero este nunca le respondió.

“Si él no cree en mis capacidades me gustaría que se quitara de dudas, él subió para pelear con Mayweather, ¿por qué no puede subir para pelear conmigo”, cuestionó el Canelo.

Tras estas declaraciones, Márquez fue muy contundente y descalificó la trayectoria del ‘Canelo0 asegurando que no era un riesgo bueno que tomar. “A estas alturas de mi carrera no estamos para buscar algo que no puede ser. Yo subo de peso quizá para pelear contra Manny Pacquiao, si voy a tomar un riesgo que sea por algo bueno y vamos a dar un paso hacia adelante”.

