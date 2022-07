Yanet García: La Chica del Clima presume cuerpazo en microtanguita de infarto

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yanet García es una de las modelos de Instagram más seguidas con 14 millones de seguidores. Sus admiradores la siguen para ver sus imágenes candentes que siempre dejan poco a la imaginación. La conocida “chica del clima” siempre complace a sus fans con fotos en tanguitas, lencería de encaje, así como poses provocadoras.

En una de sus más reciente publicación, Yanet se dejó ver con un micro bikini de infarto que seguramente puso a sus admiradores muy contentos. La foto en blanco y negro muestra a la también conductora posando de una manera muy sensual con un conjunto que dejó ver toda su figura.

“Conoce tu porque y después vuela chica, vuela”, escribió Yanet en inglés.

Los admiradores de la también conductora de televisión no se hicieron esperar y los elogios estuvieron a la orden del día.

“Increíblemente Sexy”, escribió un seguidor. “Eres lo más grande de México hermosa”, dijo un admirador. “Eres muy sexy”, respondió un fan. “Bellísima mujer me encantas mucho”, otro seguidor agregó. “ay mami estas super hermosisima y bellísima mi amor me encantas te amo”, otro admirador comentó. “Chulada de vieja”, también se pudo leer entre los comentarios.

Esta no fue la única foto candente que Yanet ha compartido en los últimos días. En otra ocasión, la modelo publicó una foto en lencería de red en donde dejó ver de más. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Días más atrás, Yanet modelo un atuendo de red en rojo en donde presumió su retaguardia dejando a sus fans queriendo ver más. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Seguir leyendo

• Entre red transparente y lencería, Yanet García deja ver de más en foto sensual

• Yanet García deja expuesta su retaguardia con una micro tanga y arriba de una hamaca

• Yanet García presume su retaguardia en micro tanga e hilos neones desde Turks and Caicos