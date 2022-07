Michelle Renaud responde a quienes la critican por meter a una tina con hielos a su hijo de 5 años

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz Michelle Renaud respondió a las numerosas críticas que recibió en redes sociales luego de compartir que su hijo Marcelo de 5 años se sumergió en una tina con hielos, siguiendo con la técnica que ella disfruta poner en práctica.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, donde la estrella de televisión reiteró lo orgullosa que está de su pequeño hijo, quien a sus cinco años se sometió a la terapia de hielos y de inmediato logró descubrir los beneficios.

“Algo muy importante es no hablar desde la ignorancia, la verdad es que tenemos muchas creencias erróneas y estoy súper orgullosa porque Marcelo se metió porque él quiso y duro 3 minutos perfecto y al otro día me dijo: ‘Mami sí sirve’, como ahorita trae dolores de los huesos de que está creciendo me dijo: ‘Mami ya no me duele nada'”, reveló.

Asimismo, destacó ante la cámara del programa ‘Hoy’ que es una técnica que ayuda a llevar una vida más saludable, por lo que también recordó cuando recibió críticas por no comer carne mientras se encontraba embarazada.

“La terapia de hielos la pueden ver, lo pueden sentir, te ayuda a tantas cosas. Es como cuando estaba embarazada y me decían: ‘¿No le vas a dar carne a tu hijo?’. Y yo les decía: ‘Por qué le voy a dar algo que yo me di cuenta que quitármelo es lo mejor que me pudo haber pasado’. Sería incongruente que si porque la gente dice le doy algo que a mí me hacía daño”, agregó.

La protagonista de ‘La Herencia’ no deja de exponer los beneficios de sumergirse en un contenedor con hielos para obtener beneficios como mejorar el rendimiento, reforzar el control de la ansiedad, aumentar la energía, la calidad del sueño, la fuerza de voluntad y la determinación, e incluso mejora la salud mental.

Es por ello que no dudó en compartir esta técnica con varios famosos que han confiado en ella; sin embargo, hace unos días sorprendió al revelar que inclusive su hijo Marcelo, de cinco años, también siguió su ejemplo aunque terminó recibiendo una lluvia de críticas en las que los usuarios de redes sociales le reclamaron por someter al pequeño a este tipo de técnicas que podrían poner en riesgo su salud.

“Que pesar de ese niño. Se nota que tiembla en se hielo”, “Por qué le haces eso al niño“, “¿Es sano y seguro para un niño en desarrollo?”, “Qué feo que no lo dejes vivir su niñez”, “¿No se enfermó después?”, “Pobre niño. Se ve que está sufriendo y temblando por el frío”, escribieron algunas seguidoras de la actriz. View this post on Instagram A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud)

