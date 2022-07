Chicharito fuera de la selección mexicana: Efraín Juárez le cierra las puertas de El Tri a Javier Hernández 

Pasan los meses y en las convocatorias de México sigue sin aparecer el nombre de Javier Hernández. Chicharito es uno de los futbolistas más pedidos por una gran parte de la los seguidores de la selección mexicana. A pesar de la influencia de su regreso, hay referentes que le han cerrado las puertas al atacante de Los Ángeles Galaxy. Este es el caso de Efraín Juárez.

El ahora asistente en el Standard Lieja de Bélgica, opinó sobre el polémico caso que involucra a Hernández dentro de El Tri. A diferencia de muchas personas, el ex futbolista prefiere mantener al margen al máximo goleador histórico de México para priorizar el buen ambiente en el vestuario de Gerardo Martino.

“Un grupo sano vale más que cualquier individualidad, esa es la realidad, hoy sería muy injusto es irrespetuoso hablar, yo no tengo idea de que haya pasado en esa situación”, sentenció el mexicano en una entrevista recopilada por Marca.

Amidst his continued exclusion from El Tri, Chicharito keeps scoring for #LAGalaxy. That's eight goals already this season for the 33-year-old. #ElTriEng pic.twitter.com/gyqaRsN5QK — Goal Gods (@golteca) June 24, 2021

¿Vale la pena borrar al máximo goleador histórico de México?

A pesar de su firme decisión, Efraín Juárez está consciente de que la ausencia de Javier Hernández representa una gran pérdida dentro de El Tri. Sin embargo, el ex futbolista sigue prefiriendo un grupo unido antes que al goleador de Los Ángeles Galaxy.

“No podemos ocultar la calidad del máximo goleador en la historia de nuestro país, pero ellos sabrán las situaciones o lo que haya pasado y al final es el técnico el que toma la decisión. Que aportaría muchísimo el Chicharito, no hay duda, esa es la realidad. A lo mejor ahorita el técnico ahorita esta interponiendo al grupo a una individualidad“, concluyó. Tecatito nutmeg ➡️ Chicharito header against the usmnt



Who would have known this would have been one of his last goals for El Tri 🇲🇽😭 pic.twitter.com/nsFDay8i7O— Garcia Futbol Cards (@GFCards) April 7, 2022

