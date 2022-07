Adrián Uribe derrite las redes con tierna ‘rutina de ejercicio’ junto a su hija

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor y comediante mexicano Adrián Uribe dio mucho de qué hablar en redes luego de compartir un tierno video en el que demostró que su hija Emily, de casi dos años de edad, no puede pasar ni un minuto alejada de él, ¡y lo acompaña hasta el gimnasio! Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

A través de su cuenta de Instagram, el actor que interpreta al personaje ‘El Vítor’ dio una probadita de la rutina que sigue mañana a mañana, misma que incluye una ardua sesión de ejercicio en su gimnasio en casa.

Adrián Uribe vía Instagram pic.twitter.com/rbIgiO2Qbz — Miss News (@MissNews5) July 20, 2022

Sin embargo, la estrella del show fue su hija Emily, quien a sus dos años de edad intenta seguirle el paso en su rutina de ejercicios mientras lo mira fijamente.

El tierno momento quedó capturado en un breve audiovisual que no tardó en difundirse en plataformas como Twitter e Instagram, desatando una ola de comentarios llenos de cariño para el actor y su familia. “Chulada de familia”, “Disfrútala mucho”, “Que hermosuras” y “Wow tienes suerte de tener una familia, como los admiro”, se lee en internet.

Adrián Uribe es un papá orgulloso y lo comparte en redes

Esta no es la primera vez que el conductor de programas como “La Hora Pico” y “¿Quién es la máscara” se da a la tarea de hacer al público parte de su día a día en su faceta como papá. Y es que desde su perfil publica fotografías y videos donde expresa su amor a su pequeña. View this post on Instagram A post shared by Adrian Uribe (@adrianuribe)

Ya sea desde la playa, la ciudad o su propio hogar, Adrián Uribe no puede evitar regalar decenas de abrazos y besos a su hija Emily, mismos que quedan documentados para la posteridad en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Adrian Uribe (@adrianuribe)

