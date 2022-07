FOTO: Camila Sodi se muestra ‘topless’ en Instagram y pone a prueba la censura de la red social

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Camila Sodi encendió las redes sociales, no solo con su belleza, sino también con una fotografías con las que se muestra más candente que nunca. Fue tanto así que la publicación retaba la censura de dicha red social ante los desnudos.

Vistiendo un short negro y tapando su cabeza con una manta marrón que no tapaba del todo sus pechos, podemos ver a Sodi en medio del desierto en esta fotografía, con la que la protagonista de la serie ‘Rubí’ (2020) llamó la atención de sus más de 2 millones de seguidores.

Aunque Sodi se tomó el tiempo para “blurrear” sus senos para evitar que le bajen la foto de Instagram, la foto no necesito mostrar más para convertirse en un tema de conversación en redes sociales y viralizarse. Los fanáticos de la actriz no perdieron el tiempo para lanzarle muchos piropos a la actriz de telenovelas

Muchos de los seguidores hablaron mucho sobre los lunares que Camila Sodi tiene en su abdomen, tanto así que dijeron que eran “cautivadores” algunos de los internautas que se tomaron el tiempo de comentar en su publicación.

La imagen que compartió la intérprete es parte de una sesión hecha por la fotógrafa Karla Lisker, quien se enfocó en mostrar tanto la belleza femenina como el desierto, la naturaleza y la libertad. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

Anteriormente, Camila Sodi habían publicado otras fotografías de esta misma serie, como una en la que se ve a la actriz caminando por el desierto, usando solamente unas botas blancas. En esta publicación, puso la siguiente descripción: “Vivo en libertad cada vez que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás”.

También, compartió otra imagen en blanco y negro de ella recostada boca abajo en la arena, vistiendo solamente el mismo short negro y las botas blancas. Por lo que podemos ver, Camila Sodi seguirá mostrando tanto su lado artística como su lado sensual con esta sesión de fotos. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

