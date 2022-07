¿Gerardo Martino hace justicia a su salario? El “Tata” está entre los entrenadores mejores pagados del Mundial de Qatar 2022

La selección mexicana es uno de los conjuntos que está llamado a dar la cara por el fútbol de Concacaf. Sin embargo, Canadá y Estados Unidos han mostrado un mejor desempeño en los últimos partidos. Gerardo Martino lidera este proceso bajo un millonario salario, pero es una muestra más de que el dinero compra los resultados.

Claramente hay preocupación entre los seguidores de El Tri. Queda muy poco para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y la selección mexicana no dejó una buena imagen en sus últimos amistosos. Gran parte de la responsabilidad recae en el “Tata”.

¡"Tata" en la cima 🔝!



🇲🇽 Gerardo Martino DT de @miseleccionmx no solo es el mejor pagado de @concacaf, si no que está entre los más caros de la @FIFAWorldCup.



Entérate qué lugar ocupa aquí 👉https://t.co/2gYgDt1NlP pic.twitter.com/CQNvUjAggt — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 14, 2022

El estratega argentino puede presumir que posee uno de los salarios más altos de los entrenadores participantes en el Mundial. El sudamericano solo es superado por los seleccionadores de las grandes potencias del fútbol europeo y “Tite”, el gran líder de la Canarinha. En este sentido surge la interrogante si el veterano entrenador de México ha hecho justicia para estar entre los mejores parados de la Copa del Mundo.

Los diez seleccionadores mejores pagados del Mundial de Qatar 2022

Hans-Dieter Flick -Alemania ($6.5 millones de dólares).

Hans-Dieter Flick has never lost a game outside the Bundesliga.



Yet we’re called Farmers League for some odd reason.



I don’t and will never understand this hate towards the Bundesliga. pic.twitter.com/SCISzsrXjK— Arya 🇮🇷 🇨🇦 (@Twenty9United) February 15, 2021

Gareth Southgate – Inglaterra ($5.8 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Gareth Southgate (@gareth_southgate_the_goat)

Didier Deschamps– Francia ($3.8 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Didier Deschamps (@didierdeschamps.officiel)

Tite-Brasil ($3.6 millones de dólares). Tite will submit Brazil’s preliminary 55 man squad for the World Cup on the 21st of October.



26 players will go to the World Cup. pic.twitter.com/o8p50Y4SIw— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) July 19, 2022

Louis van Gaal-Países Bajos ($2.9 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Louis Van Gaal (@vangaal_official)

Gerardo Martino- México ($2.9 millones de dólares). Gerardo Martino ''Tata'' no puede salir de la Selección Mexicana por una clausula en su contrato que fue puesta por Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).



Recibirá 6 millones de dolares, en caso de ser despedido para antes del Mundial de Qatar 2022. pic.twitter.com/IY1hUotv7w— Zona Deportes MX (@ZonaDeportesMX4) July 15, 2022

Lionel Scaloni– Argentina ($2.6 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Lionel Sebastián Scaloni (@scalonioficial)

Felix Sánchez Bas– Qatar ($2.4 millones de dólares). View this post on Instagram A post shared by Félix Sánchez Bas (@felixsanchezbas01)

Fernando Santos– Portugal ($2.2 millones de dólares). Cristiano Ronaldo attended the tribute given to Fernando Santos for reaching 100 matches with the Portugal team in the presence of the Portuguese president.pic.twitter.com/5xIPHoUIul— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 10, 2022

Murat Yakin – Suiza ($1.6 millones de dólares). On Aug. 8th, Murat Yakin managed his final game as manager of 2nd-tier side Schaffhausen.



The next day, he was the unfancied & frankly underwhelming appointment as 🇨🇭 manager.



He didn't lose any of his first seven, drew twice with the Euro champions & qualified 🇨🇭 for the WC! pic.twitter.com/dDcZBswBGG— Craig King – 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 (@FootballSwissEN) November 16, 2021

