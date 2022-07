Saca adelante su peluquería móvil para mascotas en medio de la pandemia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando Julia Marta Zak se quedó sin trabajo en una peluquería para perros en octubre de 2019, vio la oportunidad de lanzarse a abrir su propio negocio dedicado al aseo y cuidado del mejor amigo del hombre.

Aunque al principio fue difícil, más aún cuando estalló la pandemia de covid-19 en 2020, nunca se rindió, aprendió el oficio y sacó adelante su peluquería ambulante; y hoy tiene su buena cartera de clientes por todo Los Ángeles.

“Yo ya le había dicho a la dueña de la peluquería donde trabajaba que quería aprender y tomar un curso, y ella me dijo que me enseñaba, y empecé bañando a los perros”, recuerda.

Pero cuando apenas comenzaba a aprender, se quedó sin empleo, solo que al verse sin su fuente de ingresos, no se quedó de brazos cruzados y se compró un curso en línea de peluquería de caninos y gatos.

“Empecé a practicar con mis perros, Leo y Roxy en el garaje de la casa. Ellos fueron mis conejillos de Indias”.

Y cuando tomó más práctica, se puso a hacerle el pelo a los perros de sus vecinos.

“No les cobraba. Lo hice gratis como por cinco meses”.

Julia Marta Zak hace todo su trabajo de aseo y peluquería de mascotas en su unidad móvil. (Araceli Martínez/La Opinión)

Todo esto lo hacía a escondidas de su esposo.

“Él al principio no estaba convencido, no creía que me pudiera ir bien. ‘Eso no sirve. No lo vas a lograr’, me decía. Yo le dije que lo iba a intentar, y nunca me di por vencida. Ahora que me va bien, hasta me ayuda”.

Cuando Julia Marta se sintió segura de poder hacer el trabajo con calidad, tras mucha práctica, 600 horas de estudio y obtener dos certificados en cuidado y aseo de las mascotas, comenzó a cobrar por sus servicios.

“Me anuncié en las redes sociales como Instagram, en una red del vecindario y en Craigslist, y así me fui haciendo de clientes”.

Dejó de trabajar en el garaje de su casa, y se compró un camión a pagos que habilitó como peluquería rodante con mesa para cortar el pelo a las mascotas, un lavabo para bañarlos y gabinetes para guardar todas sus herramientas y productos de trabajo.

“Voy a las casas de mis clientes con mi camión, lo estacionó afuera o donde pueda, y me pongo a trabajar”.

Julia Marta Zak corta el pelo a su perrito Leo. (Fotos Araceli Martinez/La Opinión) Julia Marta Zak le pone mucha dedicación a su trabajo. (Araceli Martínez/La Opinion Julia Marta Zak le da shampoo y pone acondicionador a su perrito Leo. (Araceli Martínez/La Opinión) Después de un buen baño, viene el secado y peinado del perrito Leo. (Araceli Martínez/La Opinión)

Además de cortar el pelo a perros y gatos, con todo detalle y esmero les corta las uñas, les lava los dientes, limpia los oídos, la cola (limpieza de glándulas anales) y las orejas, y luego los mete a bañar, les da shampoo y acondicionador, los seca y peina y quedan guapísimos.

Más de una vez cuenta que se ha llevado sus buenas mordidas. Pero para evitarlas, muestra la variedad de bozales que emplea cuando le toca lidiar con mascotas rebeldes o que se ponen nerviosas o agresivas al momento del aseo y el baño.

A Julia Marta le ha ido tan bien, que en el verano casi no tiene días de descanso.

“Tengo clientes en el Valle de San Fernando, Santa Clarita, el este de Los Ángeles, West Los Ángeles, Pico Rivera, Whittier. Voy por todo Los Ángeles”.

A su negocio de peluquería y aseo de mascotas, lo bautizó con el nombre de su perrito Leo. Se llama Leo’s Mobile Pet Grooming.

Su hija Priscilla Sarabia le ha seguido sus pasos, y también tiene su propia unidad móvil de peluquería de perros, Fresh Pow Mobile Spa. Solo que ella trabaja para el área de Pasadena y Riverside.

Julia Marta Zak posa con su perrito Leo tras cortarle el pelo y asearlo. (Araceli Martínez/La Opinión)

“Yo la enseñé cuando ella también se quedó sin trabajo”, dice.

Julia Marta, quien hace más de 30 años emigró de Argentina a Los Ángeles, dice que el principio del aprendizaje y lanzamiento de su negocio, fue difícil y frustrante porque tuvo que aprender todas las reglas y el manejo de cosas como los tanques de agua que necesita para el baño de las mascotas, pero hoy se siente muy satisfecha y contenta.

“Hay bastante trabajo y más que gustarme, me encanta lo que hago. Cada día hay más cosas que aprender como nuevos diseños para el pedicure de las mascotas; y los clientes están contentos”.

No es la primera vez que Julia Marta emprende un negocio.

“Este es mi tercer negocio. Tuve uno de arreglo de salones para fiestas y otro de pasteles. Yo vengo de una familia, donde las mujeres aprendemos a hacer muchas cosas. Así que he hecho de todo un poco, pero de lo que sí estoy clara ahora, es que con la peluquería me voy a jubilar”, dice esta talentosa argentina-angelina.

Y agradece haberse quedado sin el trabajo en la peluquería, porque dice que eso la impulso a aprender un nuevo oficio y a abrir su propio negocio.

“Cuando mi expatrona se dio cuenta, no lo podía creer, quedó muy sorprendida. Le dio mucho gusto”.