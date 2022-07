Piden a pareja que sean padrinos de útiles escolares, caso se hace viral

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En México es común que padres de familia elijan a otras personas como los padrinos de sus hijos para celebraciones religiosas como lo son bautizos, confirmaciones, XV años y boda; sin embargo, un reciente caso se hizo viral en redes sociales, pues una pareja reveló que les hicieron la petición de ser padrinos pero de ¡útiles escolares!

Dicha historia no solo sorprendió a quienes difundieron la misma, sino también a los usuarios de redes sociales, quienes quedaron atónitos por la manera en que se ha “abaratado” el término para cumplir con necesidades que en su mayoría creen sólo les corresponden a los papás.

“¿Hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van 2 amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso… Se me olvidó poner que como no tenemos hijos, que si podíamos”, compartió la mujer llamada Liliana de la Cruz en Facebook.

El comentario no le hizo nada de gracia a quien le pidió a la mujer y su esposo que le compraran los útiles a su hijo, por lo que la propia Liliana subió el screen shot con la conversación.

“Ya vi que andas preguntando que si existen los padrinos de útiles y déjame decirte que yo lo hice con buena intención y como tú no tienes hijos dije: ‘Sí va a poder’, pero ya veo que solo te burlas. (…) No quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y no pongas mi nombre”, escribió quien solicitó la ayuda de quien era su amiga.

“Recuerden: no existen padrinos de útiles. La gente que nos conoce saben que somos súper accesibles, a mí me gusta tener ahijados en todos lados, me gusta siempre consentir a mis niños en lo que podamos. Este año no nos eligieron como padrinos, pero ni modo, siempre andamos de mitoteros en todo. Así que les dejo algo que hasta me bloqueo, pero bueno. Cuídense, los quiero y no se dejen estafar”, añadió en la conversación de WhatsApp.

