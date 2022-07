Singapur ejecuta a un hombre por traficar con cannabis

Singapur ejecutó este martes (26.07.2022) a un hombre de 49 años por traficar con cannabis tras pasar siete años en prisión, en la que supone la sexta ejecución que tiene lugar en la pequeña ciudad-Estado asiática en los últimos cuatro meses.

La noticia fue confirmada por la activista Kokila Annamalai, quien publicó en su cuenta de Twitter que “hemos confirmado que un hombre singapurense de etnia malaya de 49 años ha sido ejecutado hoy, 26 de julio, en la prisión de Changi, tras ser condenado por traficar con marihuana”.

This is the 6th confirmed execution in a span of 4 months.

— Kokila Annamalai (@Kokilaparvathi) July 26, 2022