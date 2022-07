VIDEO: El Mencho, líder del CJNG, envía mensaje a Rodolfo Montes, el periodista que denunció amenazas del narco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace unos días, el periodista mexicano Rodolfo Montes acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo con el comunicador, las advertencias telefónicas las hizo un supuesto jefe de plaza del Cartel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, quien le dijo que lo tenían vigilado a él y a su hija, y que ya tenían precio por su cabeza.

Más tarde, Rodolfo acudió a las autoridades correspondientes para levantar la denuncia, y lo hizo portando un chaleco antibalas. Aunque dijo que creía que las sospechas podrían venir de otro lado, siempre le dijeron que eran de parte del cártel liderado por Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

El periodista Rodolfo Montes le suplicó en una rueda de prensa ayer al presidente de México que le brindara más seguridad. Recibió el 8 de julio una amenaza directa del Cartel Jalisco Nueva Generación, y su hija ha tenido que abandonar urgentemente México. pic.twitter.com/vcP0YQKMnC — NIPORWIFI © (@niporwifi) July 21, 2022

Tras estas acusaciones, apareció un video en redes sociales en donde se aprecia un grupo de hombres encapuchados, con vestimenta tipo militar, usando chalecos antibalas y portando armas de grueso calibre.

En las imágenes, un hombre que se identificó como el propio Mencho se deslindó de las amenazas que ha sufrido Rodolfo Montes, asegurando que el grupo criminal no atenta contra periodistas ni medios de comunicación.

“Por este medio me dirijo hacia ustedes, todos los radiocomunicadores o periodistas. Yo no me meto con medios de comunicación, yo, Nemesio Oseguera Cervantes me deslindo de las amenazas que recibió el periodista”, señaló uno de los hombres con pasamontañas.

“A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes en lo absoluto y jamás me metería ni me meto yo con mujeres o niños ni personas inocentes, ya que ellos no tienen nada que ver, por lo cual al señor Rodolfo Montes le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cártel, que es el CJNG, al contrario, le reitero mi amistad”, agregó el sujeto.

Nemesio Oceguera, Líder del CJNG, le responde al periodista Rodolfo “el Negro” Montes, quien se quejó en la Mañanera de que este Narco lo tenía amenazado.



Parece sacado de un libro de Gabo, pero lo que vivimos los #HijosDeMx está más allá de un realismo mágico. pic.twitter.com/I9yg7bEVz3 — Enrique Alcocer (@ealcocervalle) July 25, 2022

“Yo no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, yo la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor. A mí no me debe nada el señor periodista Rodolfo Montes, en lo absoluto”, fue como Nemesio Oseguera culminó su mensaje.

El hombre que transmitió el mensaje es la misma persona que ha hecho llegar otros videos en redes sociales donde habla de acciones que realiza el CJNG en diversas zonas del país contra otras agrupaciones rivales.

Este tipo de mensajes son investigados desde hace meses por autoridades federales, sin que hasta el momento se haya podido determinar si, efectivamente, se trata del Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Tras la publicación de este video, el semanario Proceso contactó a Rodolfo Montes para saber su opinión, quien indicó que con este “desmarque” confirma su teoría de que hay servidores públicos involucrados en las amenazas en su contra.

“La denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República apunta hacia lo que dije ante el Presidente, hay servidores públicos de la Ciudad de México involucrados”, aseguró el comunicador.

También te puede interesar:

– “El Mayito Gordo”, hijo del Mayo Zambada, es liberado de cárcel de EE.UU.

– El Mayo Zambada, los hijos del Chapo y Caro Quintero se disputan la Ciudad de México desde 2020.