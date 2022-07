Compañero de Neymar en el PSG critica su rendimiento y el brasileño lo revienta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Neymar sigue estando en el ojo del huracán. El astro brasileño sigue recibiendo críticas por parte de la afición y parece no contar con la confianza de su nuevo técnico, sin embargo, eso no ha sido lo único con lo que ha tenido que lidiar el brasileño, pues recientemente uno de sus ex compañeros lo criticó, algo que no le gustó para nada al 10 del PSG que no dudó en responderle.

Y es que el rendimiento del astro brasileño ha bajado notablemente en las últimas temporadas, motivo por el cual la directiva desea vender al jugador. En tal sentido, Thomas Meunier, ex compañero de Neymar en el PSG reforzó esta idea al asegurar que ‘Ney’ disminuyó su rendimiento.

🔥‼️ MEUNIER, EXCOMPAÑERO de NEYMAR en el PSG, carga contra el brasileño. | Vía Kicker



❌🧙‍♂️ "NEYMAR ha PERDIDO su MAGIA en París". pic.twitter.com/j0wgvgU12q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 26, 2022

“Si tuviera 10 años, habría tenido su póster en mi habitación (en su etapa con el Barcelona). En París, sin embargo, ha perdido su magia, desde mi punto de vista”, aseguró Meunier.

Tras las palabras de su ex compañero, la respuesta de Neymar no tardó en llegar, que hizo una publicación en su Instagram en donde le dejó un recadito.

“Habla demasiado este chico” comentó Neymar a una publicación que compartió las declaraciones del ahora futbolista del Borussia Dortmund. Meunier sur Neymar : « À Paris, il a perdu de sa magie de mon point de vue. »



Réaction de Neymar sur Instagram : « Trop bavard ce garçon 😂 » pic.twitter.com/tnKAFCgdjs— Actu Foot (@ActuFoot_) July 27, 2022

Neymar sigue empeñado en quedarse en el equipo y ganarse su puesto en el club, así como la confianza de su DT y en la pretemporada se le ha visto bastante dinámico y haciendo buenas conexiones con Messi y Mbappé.