Padres de familia se reúnen con sus hijos a quienes no veían por décadas

Después de años de espera, un grupo de 44 padres de familia de la tercera edad de diferentes estados de la república mexicana llegó a Los Ángeles y Missouri el sábado. Todos llegaron a reunirse con sus hijos a quienes no veían por décadas.

Tal fue el caso de Martha Velázquez quien después de no ver a sus padres por 17 años por fin pudo abrazarlos nuevamente el sábado.

“Fue una emoción tan fuerte, algo sorprendente que no lo podía creer”, dijo Velázquez, de 36 años.

Ella contó que antes de la pandemia sus padres, Guadalupe Velázquez y Fe Gaspar, comenzaron el proceso para solicitar su visa pero todas las citas fueron canceladas y hasta este pasado mes de mayo pudieron reanudar el proceso.

“Yo siempre escuchaba de familias que se reunían y venían a ver a sus hijos y les decía a mis primos, algún día vamos a traer a nuestros papás”, dijo Velásquez.

Y así fue. La bienvenida llegó por partida triple ya que con los padres de Velázquez también llegaron su abuela materna Antonia Sánchez y su tío paterno Lino Velázquez, quienes también solicitaron las visas.

“Después de tanta lucha, cuando fueron en mayo a mis papás los aprobaron en el momento y un mes después fue mi tío y mi abuelita y también los aprobaron”, dijo Velázquez.

Un sentimiento similar es compartido por Manuel Hernández quien recibió a sus padres en el estado de Kansas en Missouri.

El señor Pablo Hernández y su esposa María Eliseo viajaron con el grupo de personas a Los Ángeles pero después de la escala en el aeropuerto LAX ellos siguieron su camino hacia Kansas.

Manuel Hernández (centro) con sus hermanos y sus padres. (Suministrada)

Manuel dijo que él estaba esperando con muchas ansias a sus padres a quienes no veía por 20 años.

“Desde el viernes que salieron me empezaron los nervios, pensaba que voy a sentir al verlos, es un sentimiento que no se puede explicar”, dijo Hernández. “Ya cuando los vi no me la creía, el sueño se había vuelto realidad”.

Manuel, de 45 años, dijo que él y sus dos hermanos viven en Kansas y despues de dos décadas de ver a sus padres se emocionaron mucho pero también se dieron cuenta que el tiempo no perdona y que sus padres ya están mayores.

“Siempre me acuerdo de cuando me despedí de ellos hace 20 años y les dije que solo me venía por un año para juntar dinero y hacer una casita pero ya estando aquí todo cambio”, reconoció Manuel quien está casado y tiene tres hijos.

Tanto Manuel como Velázquez concordaron que su sueño sería poder visitar a sus padres más a menudo pero debido a la situación migratoria el deseo se volvía imposible.

“Yo ahora le pido a Dios por todo el grupo y doy gracias a los que hicieron este esfuerzo posible que es una bendición y sigan adelante para continuar haciendo sueños realidad”, dijo Manuel.

Mientras tanto, Velázquez después de haber recibido a sus familiares los llevó a la iglesia de la Placita Olvera para agradecer por su llegada.

Uniendo familias

Lino Bastida Gutiérrez, presidente del grupo Diligencias Corporación, dijo que han estado realizando esta labor mediante su programa llamado “Abrazos y más Abrazos” que se encarga de realizar las reuniones.

“Hemos tenido mucha aceptación de parte de la embajada en México y eso ayuda a la reunificación”, dijo Gutiérrez.

Indicó que cuando les aprueban la visa a los padres de familia es de 10 años pero cuando llegan en grupo es indicado que vengan 20 días y se regresen nuevamente todos en grupo.

“Ya después ellos pueden venir cuantas veces quieran por su cuenta”, indicó Gutiérrez.

Cuando llegan los familiares visados les dan una pequeña asesoría de lo que no deben hacer para no poner en riesgo sus visas.

“No pueden quedarse más del tiempo establecido, no pueden hacer cosas como manejar sin licencia y no pueden utilizar los servicios del gobierno”, indicó Gutiérrez.

Dio como ejemplo un familiar que le preguntó si podía llevar a su mamá a Walmart para visitar a un oculista.

“Ese si está bien porque es una plataforma privada, pero nada que sea del gobierno”, enfatizó.

Los requisitos

Gutiérrez dijo que para que un hijo que vive en Los Ángeles pueda traer a sus padres, estos deben tener un pasaporte vigente, acta de nacimiento y la credencial de elector.

Una vez que tienen estos documentos se comienza la solicitud de la visa. Los familiares pagan un honorario a Diligencias Corporación la cual se encarga de asesorarlos en el proceso. También deben pagar el costo del visado en la embajada así como la estadía y transporte de sus padres cuando reciban su cita a la embajada que les corresponde.

“Ya después se compra el boleto de avión y en el grupo que hacemos de WhatsApp les ponemos todo para que vean cuánto cuestan”, dijo Gutiérrez. “Yo no acepto más de lo que van a cobrar ahí. A veces me quieren dar más dinero pero yo les digo que no, que mejor me refieran. Eso nos ayuda más”.

El trabajo lo hacen en asociación con Pico Union Housing Corporation la cual provee el lugar para que se reúnan las familias y el concejal Gil Cedillo quien proporciona la transportación de LAX a Pico Union y la renta de todo lo necesario para tener en el evento de reunificación.

Si usted o alguien que conoce quiere solicitar para este proceso puede llamar a Lino Bastida Gutiérrez al (323) 345-9788 o visitar Diligencias Corporation en el 1115 S. Alvarado Street en Los Ángeles.