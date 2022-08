Christophe Galtier llena de elogios a Sergio Ramos y habla de sus nuevos fichajes en el PSG

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El entrenador del París Saint-Germain, Christophe Galtier, se deshizo este jueves en elogios con el defensa español Sergio Ramos, al que consideró uno de los pilares del vestuario tanto por su fútbol como por su experiencia.

“Forma parte de los pilares del vestuario. Este tipo de futbolistas, jueguen o no, aportan la experiencia del alto nivel. No se pueden jugar 800 partidos y ganar tantos trofeos como él tiene sin haber sido exigente, profesional y efectivo”, insitió el entrenador en rueda de prensa.

Galtier destacó el aporte del exjugador del Real Madrid a la hora de afrontar situaciones en el vestuario. “Incluso puede aportarme cosas a mi, gracias a su experiencia en situaciones que yo no he tenido. Puede aportarme respuestas a preguntas que me planteo”, señaló.

Además, indicó que está a un buen nivel físico en este inicio de temporada, por lo que ha jugado los partidos importantes de preparación, incluida la Supercopa de Francia, donde marcó un gol.

En ese duelo, desveló Galtier, sufrió un golpe en el cuádriceps y el técnico le preguntó si podía terminar el partido. “Pese a que tenía dolor, como no era muy fuerte y en los últimos meses no había jugado mucho, me dijo que quería seguir. Es un gran competidor. Quiso mostrar que está disponible”, señaló.

PSG sigue fichando para dominar en Francia y en la UEFA Champions League

Este jueves se confirmó la llegada del centrocampista portugués Renato Sanches, procedente del Lille, que será oficialmente anunciada pronto, y señaló que espera todavía otros tres refuerzos.

En la primera conferencia de prensa previa al inicio de la liga, dos días antes de su viaje a Clermont, el técnico aseguró que el jugador luso, que tuvo a sus órdenes en el Lille, pasará el reconocimiento médico esta misma tarde.

Galtien aseguró que Sanches, internacional portugués que está a punto de cumplir 25 años, aporta al centro del campo del PSG cualidades que los otros medios no tienen, como “la explosividad y el impacto”.

“Tiene una capacidad de romper líneas y también de recuperar en el plano defensivo”, señaló el técnico, que en ese sentido lo consideró complementario de Marco Verratti, Vitinha o Danilo Pereira.

Además, que conoce la liga francesa, porque ha pasado tres temporadas en el Lille, y su alto nivel internacional, puesto que acumula 32 partidos con su selección.

El nuevo técnico del PSG, que ha sustituido al argentino Mauricio Pochettino, indicó que espera todavía otros tres refuerzos, aunque no precisó para qué líneas. “La idea no es acumular muchos jugadores” pero sí “tener competencia dentro de la plantilla”, indicó.

Agregó que sabe que es difícil, pero consideró que la dirección deportiva y el club están haciendo "un trabajo duro" para aportar esos fichajes.

