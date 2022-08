Novia de Chicharito Hernández salió en defensa del futbolista: “¿De verdad es necesario ir tan lejos?”

Nicole McPherson, novia de Javier “Chicharito” Hernández salió en defensa del futbolista mexicano ante los últimos acontecimientos en donde se negó a darle un autógrafo a un niño y luego dejando caer una bandera mexicana de otro aficionado. La Revista Clase informó la postura de la joven de 28 años, la cual no dudó ni un segundo en salir a defender a su pareja.

“Como consumidores y creadores digitales sabemos que convivimos con contenido editable“, escribió la modelo en un comunicado publicado a través de las historias de Instagram. “Es muy fácil hoy en día ver un video que fue editado solo para mostrar solo una pequeña parte de una película entera, fácilmente y de manera poco reflexiva”, prosiguió.

Nicole McPherson aseguró que lo publicado en contra del Chicharito está fuera de contexto

“Las fotos o video fuera de contexto son una fuente muy fuerte de desinformación visual. De verdad es necesario ir tan lejos?, escribió McPherson. “Anular con hate a todo aquello que exprese una idea contraria es tan repudiable como el mensaje criticado. Recuerden que detrás de cada usuario hay un ser humano. Hasta esa persona que sigues, admiras y pareciera inalcanzable es un ser humano”. Chicharito Hernandez no quiso firmar la bandera de Mexico y la tiró al suelo. 🇲🇽🔥

El romance entre Nicole McPherson y Chicharito Hernández

Cabe destacar que Nicole McPherson nació en Ecuador y es nieta de Gloria Gallardo, quien se desempeña como directora de Turismo y Promoción Cívica de Guayaquil, según reseña la Revista Clase. Por su parte Javier Hernández hizo oficial su noviazgo luego de su separación con Sarah Kohan, quien es la madre de sus dos hijos, Nala y Noah. View this post on Instagram A post shared by Nicole McPherson 🦋 (@nicolemcphersn)

Cabe acotar que esta no es la primera vez que la novia de Chicharito sale en rescate del atacante mexicano, ya ocurrió antes cuando la modelo salió al paso de unas declaraciones que hizo la ex esposa de Hernández aludiendo al jugador. Además de los problemas fuera de la cancha, Chicharito está viendo peligrar su renovación con el LA Galaxy debido a que tiene menor cantidad de goles que la que exige la clausula de contrato.

Amanecerá y veremos si Hernández vuelve a la senda del gol y comienza nuevamente a ser noticia por su desempeño en los terrenos de juego.

