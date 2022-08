Ricardo Peláez confesó que presentó su renuncia en Chivas ante la crisis pero no se la aceptaron

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ricardo Peláez, presidente deportivo de las Chivas de Guadalajara, confesó durante una entrevista que presentó su cargo a renunciar ante la crisis deportiva del rebaño sagrado, pero Amaury Vergara, presidente del equipo, no se la aceptó.

“Lo hice en una ocasión y Amaury no me la aceptó. Hoy es el tercer o cuarto partido que me pierdo en 15 años. No estoy porque me operaron y por algo de coágulos. Renuncié, no me aceptó la renuncia y no voy a estar haciéndolo cada 15 días. Él tomará la decisión cuando sea adecuado que me tenga que ir”, expresó Peláez.

Peláez destacó que no está satisfecho con el trabajo que se ha obtenido hasta ahora y lo que siente ante la frustración de no obtener los resultados en la Liga MX.

“No estoy nada contento con lo que hemos hecho en Chivas. He quedado a deber, pero le estamos haciendo bien para que los jugadores lleguen al primer equipo o a Europa”, dijo el presidente deportivo.

El presidente deportivo señaló que confía en el director técnico Ricardo Cadena, aunque destacó que quien tiene la decisión final sobre su continuidad es Amaury Vergara, pero cree que Cadena es el indicado por la buena administración del equipo.

“No quiero mentirte, he tenido momentos de frustración, enojo, muy cansado. Cuando pensamos que hacemos casi todo, no se refleja en la cancha. Me siento frustrado, me he sentido enojado, no sé, ayúdame con los adjetivos. Pero por otro lado saco la energía, la experiencia y la persistencia de luchar por el objetivo”, sentenció Peláez.

Chivas de Guadalajara marcha en la posición número 14 del Apertura 2022 de la Liga MX con apenas 5 puntos en 6 partidos. Además, el rebaño sagrado no tiene ni una victoria en sus últimos 5 partidos, con cuatro empates y una derrota.

Su siguiente partido será contra Mazatlán en donde buscará la primera victoria del torneo y espera salir de la grave crisis del equipo tapatío que por ahora los tiene fuera de la Liguilla y cerca de los últimos puestos de la tabla.

