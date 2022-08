Adrián Uribe conmueve al hablar del momento que casi le arrebata la vida: “Vi la muerte de tú a tú”

El actor mexicano Adrián Uribe se ha caracterizado por traer una sonrisa al rostro del público con sus ocurrencias y buen humor. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, ya que hace algunos años se enfrentó a un problema de salud que lo llevó a terapia intensiva.

Fue durante una reciente entrevista con TvyNovelas, el conductor de “100 Mexicanos dijeron” se sinceró sobre este duro episodio en su vida, revelando los momentos de angustia que pasó al no saber si lograría reponerse.

“Estuve en terapia intensiva por más de 15 días, estuve conectado y no sabía lo que iba a pasar… no sabía si iba a despertar al día siguiente. Vi la muerte de tú a tú como nunca lo había vivido“, confesó a la revista.

A pesar de dichos momentos de angustia le han servido para ver la vida de manera distinta y ser más agradecido: “Por eso estoy tan contento todos los días. Yo creo que cuando está en un momento tan complicado, tienes otra perspectiva de vida. Ahora vivo pleno”, destacó.

“Ya no me desgasto en tonterías como lo hacía antes. No quiero cambiar el mundo, no quiero hacer las cosas a mi manera, como solía hacerlo antes”, añadió Adrián Uribe. “De repente la vida te pone en una cama de hospital y te dice ‘Aquí no tienes el control tú’, solamente lo tiene un superior”.

A pesar de dicha prueba de vida, Adrián Uribe ha sabido darle vuelta y cumplir las metas que se había planteado. Actualmente, celebró su primer aniversario junto a su esposa Thuany, con quien recibió a su segunda hija el pasado 2021. View this post on Instagram A post shared by Adrian Uribe (@adrianuribe)

