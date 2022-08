Cuál es el principal alimento del patio de comidas del Costco que debes evitar en este momento

Muchas cosas han cambiado en el patio de comidas de Costco en las últimas semanas. El regreso de algunos platillos y el aumento de precios de varios productos han estado muy presentes en la cabeza de sus consumidores.

Sin embargo, entre la variedad de comidas que se ofrecen en el patio hay algunos platillos que es mejor tener cuidado si es que deseas cuidar tu salud y no convertir un simple antojo de una tarde en la tienda, en exceso de grasas que tardarás bastante tiempo en quemar.

La nutricionista Lisa Young se dio a la tarea de estudiar el valor nutricional de varios de los principales alimentos del menú y dijo que la combinación de hamburguesa con queso, papas fritas y refresco equivale a la ingesta calórica recomendada por día.

De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) la ingesta calórica diaria en promedio es de 2,000 calorías por día. Los alimentos mencionados en conjunto aportan alrededor de 1,740 calorías, es decir, casi el 90% del valor diario.

Para seguir esta regla y no exceder el consumo calórico diario solamente se tendría que hacer esa comida a lo largo del día y esperar las siguientes 24 horas para hacer una siguiente comida. No obstante, este menú aporta también otros elementos que no lo vuelven un platillo amigable con la salud.

Young dijo al sitio web Eat This, Not That, que la combinación está “llena de grasas, incluidas grasas saturadas, y mucho sodio. Además, la soda contiene mucha azúcar añadida”.

La recomendación de la experta en nutrición es omitir esta comida y en su lugar optar por otros alimentos menos calóricos. Por ejemplo, el combo de hot dog y soda aporta 960 calorías, mientras que el sándwich de pavo y queso prové 740 calorías y el helado de bayas 480 calorías.

Como se mencionaba al principio de la nota los consumidores no solamente han tenido que lidiar con un alto contenido calórico en el consumo de alimentos de Costo, sino también con el aumento de sus precios. Ante la inflación galopante en el país, los clientes podrían experimentar un aumento en el precio de las membresías, como dejó ver su vicepresidente a principios de año.

