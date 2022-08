La carta de tarot para la semana del 8 al 14 de agosto 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Cuatro de Bastos

1. Cuatro de Bastos: Es una semana muy buena para una promoción en el trabajo, no dudes en hacer lo necesario para que esto se ponga en marcha ya. Dale a cada día de esta semana su justa apreciación, agradece estar vivo, viva, celebra la vida, aunque no haya nada especial que festejar, lo especial es seguir en esta tierra, que es mucho, lo especial es seguir con salud. Cuida de tu matrimonio, retoma los detalles, acércate y has con tu pareja lo que los hacia felices al principio, es un buen momento para volver a entenderse desde lo más íntimo hasta lo más terrenal. Es una semana para gozar con familia y amigos, para agradecer todo lo bueno que ha llegado a ti con tu esfuerzo, retomar la alegría y camina con una sonrisa para ti y los que te rodean. En la salud nada de qué preocuparte estos días, gozas de energía y vitalidad para poder con todo lo que se te presente en esta nueva y brillante jornada.

2. Los Enamorados

2. Los Enamorados: Sigues en la búsqueda del equilibrio que te lleve al siguiente nivel, desde lo profesional, hasta lo emocional. Pues no pares, estas muy cerca de lograrlo, el camino que andas para llegar a esta meta es el correcto. Será una semana de decisiones fuertes, pero cada una de ellas te abrirá nuevas posibilidades. Estarás completamente seguro de tus capacidades, el amor propio con el que te manejas estos días te da armonía y confianza. Todo lo ves lleno de amor y desde ahí vivirás esta semana. Son días para afianzar lazos de pareja, son días para disfrutar momentos a solas y seguir siendo complemento. El dinero que llega a ti compártelo con las personas que amas, es un buen momento para inversiones que crecerán y te darán buenos frutos. Tu salud es plena, sigue con esos buenos hábitos que hace tiempo decidiste seguir y así la buena salud de la que gozas será muy larga.

3. El Juicio

3. El Juicio: Estarás orgulloso de haber tomado tus propias decisiones y estar en donde estas por ello. La renovación de ideas que te estarán pasando por la mente esta semana te ayudarán a seguir creciendo, escúchate, no calles esos pensamientos que rondan tu mente, pueden ser ideas espectaculares, pueden salir se esos pensamientos, grandes cambios para seguir volando al éxito. No te pares para escuchar palabras necias o de envidia disfrazada, que nadie detenga el movimiento tan estable que llevas y que tanto te consto encontrar. Son buenos días para renovar el hogar o la oficina, un cambio de ambiente puede mejorar el desempeño de quien trabaje para ti. Un cambio de ambiente y decoración en el hogar podrá fortalecer los lazos de unión y comunicación.