¿Adiós MLS? Julián Araujo podría dejar LA Galaxy para llegar a Porto de Portugal

Un momento complicado está en las puertas del LA Galaxy, pues el equipo angelino, que cuenta con estrellas como Julián Araujo, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Riqui Puig, no ha enlazado una buena cantidad de partidos positivos, por lo que no ha quedado en una posición delicada.

Sin embargo, ahora una de estas figuras podría salir del equipo angelino, siendo el mexicano Julián Araujo el que podría tomar sus maletas para así abandonar Estados Unidos y llegar a Europa, siendo el Porto de Portugal el destino donde buscaría de brillar el azteca.

Al menos así lo dio a conocer Julio Rodríguez y KeryNews en las redes sociales, pues en Twitter, detallaron la información en donde Araujo podría abandonar al conjunto de Los Ángeles.

“El fuerte interés por parte de un equipo de Portugal por Julián Araujo (20), el club interesado sería el Porto. Incluso se dice que #LAGalaxy ya estaría buscado el remplazo del LD mexicano. Los dragones irían a todo por Araujo, mañana es un día crucial”, dice la información en redes sociales. Cuenta @KeryNews el fuerte interés por parte de un equipo de Portugal por Julián Araujo 🇲🇽 (20), el club interesado sería el Porto 🇵🇹. Incluso se dice que #LAGalaxy ya estaría buscado el remplazo del LD mexicano. Los dragones irían a todo por Araujo, mañana es un día crucial.🔁 pic.twitter.com/LnCGw6hAlx— Julio Rodríguez (@julioordz10) August 7, 2022

Participación de Julián Araujo en LA Galaxy en la presente MLS 2022

En la actual campaña de la 2022 en Estados Unidos, Julián Araujo ha tenido una buena participación en LA Galaxy, pues el azteca ha jugado 22 de 23 partidos jugados en la MLS. Además, ha entregado dos pases a gol, aunque no ha anotado ningún tanto durante todo su tiempo de juego. Live from #MLSAllStar training ⭐️



A message to the 𝔊's from @julian__araujo pic.twitter.com/AY2H4MmUXB— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 8, 2022

Así marcha LA Galaxy en la MLS2022

El conjunto de Los Ángeles está en la novena posición de la Conferencia Oeste, pues a lo largo de las 23 jornadas jugadas en la actual temporada en Estados Unidos, ha cosechado 30 unidades. Como resultado, el mismo está muy alejado de la primera posición, esa que está ocupada por el LAFC con 51 puntos.

Sin embargo, solo está a tres puntos de la última posición que da un boleto a los Playoffs en Estados Unidos, por lo que aún están a tiempo para enderezar su camino de cara a la próxima fase del campeonato estadounidense.

También te puede interesar

-Javier ‘Chicharito’ Hernández y la advertencia a sus rivales en el MLS All-Star Game 2022

–“La cancha podría haber sido mejor”: Javier ‘Chicharito’ Hernández y su balance final del juego entre LA Galaxy y las Chivas

–¿Adiós a México y al Cruz Azul? Ángel Romero en la órbita de Boca Juniors de Argentina