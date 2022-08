Joe Biden saluda la tregua en Gaza y pide acatarla

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saludó la tregua entre Israel y Yihad Islámica tras varios días de mortales conflictos en Gaza y urgió a las partes a su cumplimiento total.

En un comunicado, Biden dijo que Washington trabaja con funcionarios israelíes, la Autoridad Palestina y varios países de la región para “impulsar una pronta resolución del conflicto” de los últimos tres días.

US President Joe Biden on Sunday welcomed a truce between Israel and Islamic Jihad militants aimed at ending days of deadly conflict in Gaza, urging all parties to implement it fully. https://t.co/X3A6Elxbyp pic.twitter.com/YKTuawbZ7P

“También llamamos a todas las partes para dar total cumplimiento al cese el fuego, y asegurar que los suministros humanitarios y el combustible fluyan hacia Gaza a medida que disminuyen los enfrentamientos”, agregó Biden.

El presidente también lamentó los muertos y heridos de la población civil en Gaza, sin especificar responsabilidades.

The Palestinian health ministry has said in a statement that at least 36 people have been killed in Israel’s attack on Gaza, while 311 others have been wounded since Friday.

🟠 LIVE updates: https://t.co/mE51cni3cZ pic.twitter.com/FaDhF0s2UN

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 7, 2022