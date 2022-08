Fernanda Castillo responde si le gustaría ser mamá por segunda vez: “Apenas estoy regresando a dormir”

Fernanda Castillo se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, en la que disfruta el éxito profesional, el cariño de su público y una hermosa familia al lado de su hijo Liam y el también actor Erik Hayser; sin embargo, la actriz acepta que por el momento prefiere no pensar en la idea de tener un segundo hijo.

Así lo confirmó la estrella de cine, teatro y televisión durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en la premier de la película “Enfermo amor”, proyecto que fue filmado durante la pandemia y poco tiempo después de convertirse en madre, por lo que resultó una experiencia completamente nueva ya que tuvo que separarse de su hijo mientras salía a trabajar.

“Me acuerdo que tuve llamados de noche que me tenía que alejar de mi hijo y todo el mundo me decía: ‘está dormido, no pasa nada’, y yo: ‘pero estoy lejos de él’. Entonces, me costó mucho trabajo en ese sentido. Eran las primeras veces que me alejaba un par de horas de mi hijo“, recordó.

Aunque considera que también es sano para su primogénito saber que su mamá hace algo que la apasiona y que hace algo para conectar con los demás, pues es el ejemplo que le quiere dar para que cuando llegue el momento él también busque hacer cosas que le apasionen y que siga sus sueños.

A pesar de haber gozado mucho su embarazo y está disfrutando plenamente la maternidad, confiesa que por el momento no piensa en embarazarse de nuevo.

“¡No! Pérame, pérame, apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas“, respondió directamente.

Y revela que pensar en un segundo embarazo es algo que ya ha platicado con su pareja, pero no tienen prisa en tomar la decisión definitiva pues prefieren disfrutar lo que la vida les está presentando en estos momentos.

“No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos. No me apuren, no me apuren. ¡Imagínense! Cada quien tiene qué hacer su a su tiempo porque al final, lo cuido yo señores“, añadió sonriente la estrella de ‘El Señor de los Cielos’.

Finalmente confesó que se encuentra agradecida con la vida de estar presente para su hijo, por lo que actualmente solo se enfoca en él y la responsabilidad de encaminarlo por un buen lugar.

