Crimea: una serie de enormes explosiones sacude la península ucraniana controlada por Rusia

Una persona murió durante una serie de explosiones que se produjeron en una base militar en la península de Crimea, en el sur de Ucrania, según aseguró el líder de la administración local prorrusa.

Sergei Aksyonov aseguró en redes sociales que la explosión había ocurrido en la base militar Saky, cerca de Novofedorivka, en la costa occidental de la península.

Las imágenes que circulan en redes sociales parecen mostrar varias explosiones.

El Ministerio de Defensa ruso dijo posteriormente que se habían detonado municiones, aunque esto no se ha podido confirmar de manera independiente.

El ministerio dijo que no había señales de “impacto de fuego” en el área de almacenamiento de municiones, según informó la agencia estatal de noticias rusa Ria.

Crimea, la península ucraniana que Rusia se anexó en 2014, se ha convertido en una atracción popular para los turistas rusos.

En uno de los videos que circuló en redes sociales este martes se ve a turistas intentando escapar de una playa mientras el humo asciende al fondo.

#Ukraine 🇺🇦: for the first time since the beginning of the war Ukrainian forces have struck occupied #Crimea. The target was the Novofedorivka airbase on the western side of the peninsula pic.twitter.com/kTDSkT4QLW

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 9, 2022