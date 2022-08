Pablo Montero podría estar en problemas legales por su agresión a una reportera

Tras ser señalado por el productor Juan Osorio de tener problemas de adicción con la bebida, Pablo Montero enfrenta una nueva polémica en sus carrera, pues hace unas horas salió a la luz un video en el que el actor y cantante agrede a una reportera durante una conferencia de prensa.

Todo sucedió este sábado, tras la presentación de Montero en la feria de Saltillo, cuando el cantante bajó del escenario para responder algunas preguntas de los reporteros. En cierto momento, una de las periodistas, de nombre Italia Herrera, cuestionó al intérprete sobre uno de los temas que han cobrado relevancia en las últimas semanas, sus presuntos problemas con el alcohol, lo que encendió los ánimos de Pablo al punto que forcejeó y agredió a la corresponsal.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales se puede ver al protagonista de “El último Rey” bastante molesto mientras intente quitarle el celular a Herrera, segundos después la joven se encuentra rodeada por los elementos de seguridad de Montero, mientras este forcejea con ella y le exige eliminar el video que acababa de grabar.

Esta tarde, durante la emisión de Ventanenado, programa para el que trabaja, Italia habló sobre este penosos incidente y reveló que además de lo que se ve en el video, fue retenida por el staff del cantante: “Ustedes vieron el lado amable, pero realmente fue una pesadilla estar encerrada en contra de mi voluntad, porque me privaron de mi libertad alrededor de 10 a 15 minutos, desconozco el tiempo, pero fue muy feo”, dijo.

Además, explicó que, tanto ella como su compañero, fueron amedrentados por la seguridad del artista, incluso recibieron varios golpes, por lo que decidió emprender acciones legales: “Me encuentro en la Fiscalía General del Estado, también aquí en Saltillo, Coahuila; aquí también hay una unidad especializada para delitos de agravio contra los periodistas. Realmente el personal de la Fiscalía está agilizando las cosas porque estoy con mucho miedo”, agregó.

Por último, reveló que Pablo también la atacó verbalmente y rompió varios de sus instrumentos de trabajo, causándole daños materiales por arriba de los 40 mil pesos: “Me da el manotazo, se cayó el teléfono después y prácticamente me arrebataron mi teléfono, lo eliminaron y me dijo muchas palabras que prefiero omitirlas. El puro teléfono vale 28 mil pesos, la consola de audio como 4 mil pesos, el cable unos 500 pesos, el micrófono como 2 mil. Mi luz no se quedó conmigo, se tiró al piso porque todo se cayó, todo lo arrebataron entre Pablo y su personal de seguridad”.

Minutos más tarde, Pablo Montero se comunicó al programa de Azteca para enfrentar las acusaciones en su contra y reconoció que le ganaron los impulsos, pero también aclaró que la reportera no fue tan profesional, pues la rueda de prensa ya había terminado, además de que tocó un tema delicado cuando él tenía a un niño al lado.

“Mi comportamiento no fue el correcto. La verdad me descontroló un poquito la pregunta. Esa pregunta siempre la he contestado, pero en ese momento estaba con el niño al lado y creo que eso fue lo que me puso así; se me hizo muy incómodo”.