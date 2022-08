Un hombre de Virginia tarda semanas en darse cuenta que había ganado $1 millón de dólares de Mega Millions

Un jugador de la lotería en Virginia estuvo a punto de perder un premio de $1 millón de dólares que había ganado en uno de los sorteos de Mega Millions.

Malcolm Meredith compró un boleto de Mega Millions en mayo pasado y tras el sorteo dejó pasar algunos días para revisar si había tenido suerte con los seis números que escogió.

El sorteo en el que este hombre de Virginia ganó se jugó el 20 de mayo pasado, pero su premio lo cobró hasta el 5 de julio y eso fue porque durante varias semanas pensó que había tenido la misma suerte que la mayoría.

Meredith mostró por primera vez a finales de mayo su boleto a una persona que le dijo que no había tenido suerte y que no era uno de los ganadores de Mega Millions, nada fuera de lo normal.

Por alguna razón que todavía no se conoce, este residente de Manassas no tiró el boleto de Mega Millions, a pesar de que le habían asegurado que no era ganador.

Algo hizo que Meredith buscara una segunda opinión y decidió revisar por él mismo los números del sorteo para el que había comprado un boleto.

Llevó su boleto de Mega Millions al Centro de Servicio al Cliente de Virginia del Norte de la Lotería de Virginia en Woodbridge, para verificar por sí mismo si era un ganador o no.

Su sorpresa fue mayor cuando se percató que, contrario a lo que le habían asegurado, su boleto sí era ganador y el premio era de $1 millón de dólares.

“Estaba esperando y orando”, aseguró Meredith cuando estaba esperando la verificación del boleto que resultó ganador.

Los números con los que este residente se hizo millonario fueron 33, 40, 59, 60 y 69 y, aunque no atinó al Mega Ball, que en ese sorteo fue 22, lo que lo hubiera convertido en ganador del jackpot de 131 millones de dólares.

Meredith compró su boleto en una tienda Harris Teeter, que está ubicada en el número 10060 de Market Circle en Manassas.

La suerte estuvo totalmente de su lado, pues a diferencia de millones de jugadores, el ganador decidió dejarlo todo completamente al azar, pues se supo que, en lugar de escoger sus números, pidió que le dieran un juego Easy Pick.

El boleto ganador de Meredith fue el único en todo el país que atinó a los cinco primeros números del Mega Millions, según un comunicado publicado por la Lotería de Virginia.

