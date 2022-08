VIDEO: Pepe Aguilar disculpa ausencia de su hija revelando que fue ha hacer popó durante un live

Uno de los cantantes más simpáticos y bromistas de la música Regional Mexicana sin duda es Pepe Aguilar, quien celebró su cumpleaños número 57 desde Nashville, Tennessee, pues fue en esa ciudad en la que ofreció con sus hijos Leonardo y Ángela un evento como parte de su gira “Jaripeo sin Fronteras”.

En un video que subió a sus cuentas oficiales también aparece su esposa, pero los ausentes en la grabación fueron sus hijos Emiliano y Aneliz, además de su querido perrito “El Gordo”, situación que derivó en que el cantante de música ranchera confesara que se encontraba en un desayuno de cumpleaños.

Al momento en que dice que está con toda su familia y aunque no describe porque Emiliano no está presente, si evidencia a su hija mayor, Aneliz y dice que está en el baño haciendo popó. Ante esto los otros integrantes de la dinastía Aguilar no pudieron aguantar la risa y reaccionaron a las palabras del charro.

“Estoy en Nashville, Tennessee con parte de mi familia, porque dice mi esposa que mi otra hija de fue a hacer popó”, comenta Pepe. Rápidamente su esposa Anaeliz Álvarez corrige al famosos y dice que su hija acompañó al perro al baño: “ah perdón, entonces nada más estamos nosotros”, reitera el intérprete de “Por mujeres como tú”, “Miedo”, “Ni contigo ni sin ti” y “Me vas a extrañar”. “No papá, no digas eso”, agregó Ángela.

Aunque hubo una oportunidad de grabar nuevamente, Pepe Aguilar decidió compartir el divertido momento en sus cuentas oficiales, otra de las cosas con las que bromeó la estrella del regional mexicano es con su edad, dijo que cumplía 43 años en lugar de 57 mientras sus hijos solo reían. Además, agradeció por sus regalos que mencionó fueron una guitarra, el desayuno y un reloj, que cabe destacar tenía mal la hora, según el cantante.

Pepe Aguilar y su familia se han convertido en los últimos años en fuertes exponentes de la cultura y la música mexicana, situación que los ha hecho ganar no solamente varios premios, además el cariño de muchas personas que disfrutan de su trabajo.

