VIDEO: Leonardo Aguilar complace a sus fans tocando ‘La boda del Huitlacoche’

El hijo de Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar comienza a ser ubicado como un intérprete más que carismático, y por ello hace unos días en el marco del lanzamiento oficial de “El comienzo del final”, una canción con la que ha revolucionado la manera de crear temas, ya que, aunque si es un proyecto de regional mexicano, tiene toques de varios ritmos que no la catalogan en un solo género y eso ha sido del gusto del público.

Por ello en esta ocasión Leonardo que ha sido aplaudido por sus habilidades como compositor, también ha demostrado que los instrumentos musicales son su fuerte, está vez subió una grabación en la que complace a sus fanáticos con el éxito norteño “La boda del Huitlacoche”, una canción interpretada por Carín León, que se ha popularizado en las últimas semanas en redes sociales debido a los challenge que hacen y la utilizan de fondo.

“¿Cuál quiere? De gira con los Aguilar, Jaripeo Sin Fronteras, Acordeón challenge”, escribió en la descripción del video en la que se escucha la tonada de la cumbia y proyecto que recibió millones de interacciones en su perfil.

Pero esta interpretación podría traerle problemas con su padre, pues semanas atrás le habría prohibido a Ángela interpretar una canción de su amigo Edén Muñoz, pues estaba subida de tono, lo mismo que podría suceder con esta melodía que no deja de ser un éxito por lo grosera que puede interpretarse.

Cabe recordar que Leonardo Aguilar fue uno de los últimos invitados en “La Academia”, el hijo de Pepe Aguilar subió al escenario de la contienda música para enseñar a los participantes su talento, además de cantar también dio unas palabras que causaron mucha polémica debido a su gran sinceridad.

“Me siento feliz, me siento a gusto, me siento en casa. Me encantó todo el drama, quiero que me inviten más seguido. Sobre todo, me gustó poder diferenciar entre los académicos que cantan de verdad y los que no”, fue el comentario poco acertado de artista de 22 años y por el que fue criticado en redes sociales.

Leonardo Aguilar forma parte de “Jaripeo sin fronteras”, una gira en la que Pepe, Ángela y el cantante interpretan piezas de su repertorio y de otros famosos cantantes e iconos de la cultura mexicana.

