EE.UU. reitera apoyo a ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó el apoyo de este país a la entrada de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aseguró que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no ha logrado “dividir” la alianza, sino fortalecerla y que esté “más unida que nunca”.

“Putin pensó que podría dividirnos, y en su lugar ha conseguido exactamente lo que no quería”, dijo Biden en un acto celebrado en la Casa Blanca, donde firmó los documentos con el respaldo de EE. UU. a la adhesión de Finlandia y Suecia, que el Senado estadounidense apoyó la semana anterior.

El mandatario ironizó sobre el hecho de que su homólogo ruso “quisiera federalizar la OTAN, pero haya conseguido la OTANización de Finlandia y Suecia”. El gobernante estadounidense consideró que, con su entrada en la alianza, Finlandia y Suecia contraen un compromiso “sagrado” y la OTAN, a su vez, se compromete a defenderlos.

