Fred Savage, estrella de la serie “The wonder years”, es acusado de acoso y agresión sexual por seis mujeres

Fred Savage, el protagonista de la inolvidable serie de finales de la década de los años 80 “The wonder years”, ha sido acusado de acoso y agresión sexual por seis mujeres con las que compartió el set de filmación.

El actor fue despedido del reboot de la famosa producción a principios de este año, después de que varias chicas que habían trabajado con él lo acusaran de “conducta inapropiada”. Dos de las seis víctimas -que pidieron a Disney mantener su identidad en secreto-, describieron a The Hollywood Reporter cómo era trabajar con el ahora productor.

Una de ellas declaró que luego de unirse a sus compañeros para ir de noche a un bar local, Fred la esperaba al salir del baño de mujeres, para después empujarla contra una pared y “poner su boca sobre la mía con mucha fuerza”. La víctima relató que afortunadamente pudo frustrar el ataque del actor y huyó; sin embargo, posteriormente recibió constantes mensajes de Savage, que finalmente prefirió ignorar.

Las dos mujeres coincidieron en que el actor tiene dos personalidades muy distintas entre sí: “Sus ojos se apagaban cuando cambiaba de un estado de ánimo a otro”, relató una. Según el diario, las seis chicas alegaron acoso verbal y una supuesta agresión a un ex miembro del equipo, “todo ello a ojos de los altos cargos”.

En respuesta a las acusaciones, Fred emitió una declaración a la prensa en la que afirmó: “Desde que tenía seis años he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros de trabajo que sienten que no he cumplido con estos objetivos”.

Y aseguró que “trabajará” para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, “ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, un amigo, un esposo, un padre y una persona solidaria”.

Ésta no es la primera vez que alguien de su equipo de trabajo cuenta este tipo de situaciones. En 1993, una vestuarista demandó a Savage -que entonces tenía 16 años- por acoso sexual. El caso fue resuelto en un acuerdo extrajudicial. Fred está casado y tiene tres hijos con Jennifer Lynn Stone. Pese a los señalamientos ha tenido una prolífica carrera no sólo en la actuación, sino también la dirección de otras series de televisión como “Boy meets world”, “Modern family” y “2 broke girls”, entre otras.

También te puede interesar:

-Kevin Spacey declara que es ‘no culpable’ de cargos de agresión sexual en Londres

-Demanda por acoso contra Fred Savage, estrella de ‘The Grinder’