Immasoul, sin miedo a hablar de su herencia africana

Una de las primeras preguntas para Immasoul es si sus padres le pusieron por nombre Ilse –su nombre completo es Ilse Adriana Mercado– inspirados en una de las integrantes de Flans, un grupo mexicano de pop que fue bastante popular en la década de los ochenta.

“Mi papá amaba a Ilse la de Flans”, confirmó la cantante de música urbana en una reciente entrevista. “Las conozco pero no las he escuchado tanto; me daba risa porque es una chica súper rubia, y mi papá, yo creo que todo enamorado me puso su nombre”.

Lo irónico del caso es que la Ilse de esta historia es una chica con una herencia un tanto peculiar en México. Su padre es originario de Fresnillo, una pequeña ciudad en el estado de Zacatecas, mientras que su madre era una mulata originaria de lo que entonces eran las Honduras Británicas, ahora Belice. Este país, que tiene frontera con la ciudad de Chetumal, en Quintana Roo, México, es la casa de muchos inmigrantes de Belice, entre ellos la madre de Ilse.

Eso quiere decir que esta artista es afrodescendiente, una herencia poco común en un país donde las personas de raza negra son una escasísima minoría.

“Mi mamá se fue a Zacatecas un tiempo y no le gustaba tanto porque [ella] era muy diferente”, dijo. “Para ellos [los zacatecanos] era como una extraterrestre; [mis papás] regresaron a Quintana Roo y aquí nacimos las cinco hijas”.

Lejos de negar su origen o de esconder su herencia, Ilse optó por educarse y usar este tema para educar a otros a través de sus canciones.

“Yo hablo de la negritud abiertamente y con un entendimiento y un estudio al cual le he dedicado mucho tiempo”, dijo. “Pero mi mamá no tenía ese entendimiento ni ese raciocinio de la raza como tal; a ella le molestaba mucho que la sacaran del contexto social, ella era ‘la negra’ cuando vivía en Zacatecas”.

llse y sus hermanas no pasaron por lo mismo de su madre “porque fuimos la mezcla de la mezcla”, pero para su madre era difícil ser diferente.

“A mí nunca me cuestionaron mi identidad”, dijo. “Pero a mi mamá sí”.

Una gran influencia para Ilse fue el rapero mexicano Bocafloja, quien también habla de racialidad en sus canciones. Ella fue su corista, y fue él quien la impulsó a entender su historia.

La intérprete ha sacado varios álbumes al mercado desde 2016, cuando comenzó su carrera como solista, y actualmente promociona “Cerquita del mar”, una canción que la enorgullece porque es la primera en la que agregó arreglos musicales de jazz –como incluir un bajo y un saxofón–, la música que estudió cuando decidió ser artista. Es también el primer tema en el que hizo arreglos vocales.

“Empiezo a confiar más en mí como músico, como productora, como cantante, como compositora, que son las partes que como artista me sostienen”, dijo.

Es probable que este tema sea parte de un disco que podría ver la luz en noviembre, aunque eso está por verse. Lo importante en esta historia es que Ilse superó todas las inseguridades que le ocasionó el bullying del que fue víctima cuando era niña. El problema era tan grave que tuvo que ser cambiada de escuela en varias ocasiones.

“Nunca pensé que podría llegar a ser artista”, dijo. “Ahora agradezco que tuve la valentía de perseguir lo que todos me dijeron que no podría”.