Remueven a sacerdote que criticó a la comunidad LGBT+ durante misa en Puebla

En pleno siglo XXI las expresiones de odio y desaprobación hacia la comunidad LGBTQ+ siguen permeando en la sociedad, tal es el caso de un sacerdote de Puebla que durante su misa arremetió contra la colectividad.

Se trata de Pedro Varillas Andrade, quien estaba al frente de la parroquia del Santuario del Señor de Jicolapa, ubicada en el municipio de Zacatlán.

Después de que su discurso contra la comunidad LGBTQ+ se difundiera en redes sociales, la Arquidiócesis de Puebla decidió removerlo de sus funciones, además se le notificó que tendrá que ponerse a disposición en la sede del máximo órgano eclesiástico en el estado, en donde le asignarán nuevas funciones.

Mediante un comunicado, la Arquidiócesis de Puebla aseguró que rechaza toda discriminación y que es su misión “acoger sin juzgar”.

“La Iglesia es una casa de puertas abiertas donde todas las personas son bienvenidas y donde se pueden sentir amadas, valoradas y escuchadas”, indica el documento.

Agregó que el sacerdote Varillas se disculpó por haber utilizado adjetivos “inapropiados” y que tras 11 años de estar frente a la comunidad de Jicolapa, “tendrá una nueva encomienda”.

Así se expresó 😳 el párroco Pedro Varillas, de la comunidad #LGBT en el templo de Jicolapa, en #Zacatlán, Puebla pic.twitter.com/4IKuoBQyBO — Morán de la Mora (@amoran_mora) July 29, 2022

“El padre Pedro Varillas, reconoce que la predicación se debe ejercer con absoluto respeto a todos y se disculpa por haber utilizado adjetivos inapropiados respecto a las personas homosexuales, durante su reflexión dominical”, aseguró la Arquidiócesis.

Sin embargo, en el comunicado también se lee que rechazan todo aquello que sea contrario al plan de Dios, el cual es la salvación de todos.

“También es misión de la Iglesia ejercer su misión profética, recordando que todos estamos llamados a llevar una vida moral, e incluso santa. Se ama a la persona pero se rechaza todo lo que sea contrario al plan de Dios”.

En tanto, los servicios religiosos que encabezaría el párroco fueron suspendidos y serán reanudados a la llegada de su sucesor.

El sermón homofóbico

Fue el pasado 24 de julio cuando el sacerdote Pedro Varillas celebró la misa en la que dio un sermón homofóbico, el cual fue difundido en video en redes sociales.

Dijo que las movilizaciones de la comunidad LGBTQ+ tienen el objetivo de hacer que “dos jotines o dos lesbianas” se casen, aunque no pueden engendrar, pero sí adoptar, lo que calificó como una “desgracia”.

Agregó que la ideología de género, la cultura trans y el matrimonio igualitario son cosas del demonio y atentan contra la vida, la familia y la fe. Comparó la situación de la comunidad LGBTQ+ con Sodoma y Gomorra, una ciudad citada en la Biblia que fue destruida por Dios debido al exceso de pecados que se cometían en ella.

El sacerdote aseguró que no tiene ninguna fobia, que no sabe por qué tomaron esas inclinaciones, pero eso no quiere decir que no son hijos de Dios. Finalizó diciendo que al igual que las personas heterosexuales, están llamados a vivir una vida dentro de la moral cristiana.

También te puede interesar:

– “Que dios los ampare”: Sacerdote abandona su iglesia tras ser destruida por narcos.

– Narcos cobran “comisión” a iglesias en Jalisco para celebrar sus fiestas patronales.