Vendedor hispano de tacos en Long Beach fue agredido verbalmente por un hombre que lo amenazó con llamar a inmigración

Un vendedor hispano de tacos fue intimidado y agredido verbalmente por un hombre que lo amenazó con llamar a inmigración, incidente que ocurrió la semana pasada en Long Beach la semana pasada y que fue captado en video.

Leonel Pérez Jiménez, propietario del negocio “Tacos Lionidas”, vive en el sur de Los Ángeles, pero de martes a domingo se traslada todas las noches hasta la ciudad de Long Beach para vender comida en Clark Avenue, sitio donde fue agredido por el sujeto y sin que sea la primera vez.

La noche del 2 de agosto, el hombre captado en el video, quien se hace llamar Terry, llegó al puesto de tacos de Leonel Pérez y trató de intimidarlo con insultos y diciéndole que no tenía una licencia para vender en las calles.

“(Dijo que) Iba a llamar a inmigración, a ICE, y que le iba a marcar también a salubridad para que ya no estuviéramos allí”, dijo el vendedor hispano.

En las imágenes que grabó Leonel Pérez con su celular, se ve al hombre tirando algunos productos del puesto de tacos y posteriormente, aseguró el vendedor, le escupió a la carne, lo que le representó una pérdida económica.

“Fueron como 40 libras de carne, entonces, alrededor de $200 o $300 dólares”, mencionó Pérez.

En el vídeo, el agresor acusó al vendedor de tacos de apoderarse ilegalmente de la calle sin un permiso y de incomodarlo por dos meses al caminar con su perro debido a que obstruye un tramo de Clark Avenue, en Long Beach. En medio de la confusión, algunos clientes defendieron al vendedor obligando al agresor a retirarse.

“No es la primera vez que pasa esto, casi todos los días, pero siempre es la señal del dedo”, dijo el hispano.

El incidente causó indignación y movilizó a activistas a confrontar al agresor hasta su hogar, como se mostró en el video. En respuesta, Terry justificó la agresión diciendo que tenía problemas de alcoholismo.

“Eso no justifica nada de que esté borracho, eso no quiere decir que no sabe lo que hace”, dijo Pérez.

El hombre dijo que nunca llamaría a inmigración y aceptó plena responsabilidad por los hechos, además de pedir disculpas.

“Pues si el señor sigue (con las agresiones), tenemos abogados que van a poner una orden de restricción”, dijo el activista defensor de vendedores ambulantes, Edin Alex Enamorado.

Después de darse a conocer las imágenes de la agresión en redes sociales, decenas de personas acudieron al puesto de tacos de Leonel Pérez para brindarle apoyo comprando su comida.

“Me siento un poco más seguro por la comunidad que siempre apoya”, expresó Pérez.

Si usted es víctima de un crimen violento, de odio o motivado por prejuicios, se le pide llamar a la policía y presentar una denuncia.

La descripción del agresor, así como videos de celular o contactos de testigos, pueden ayudar en la presentación de denuncias.

Por el momento, el vendedor agredido en Long Beach, aún no decide si presentará un reclamo por los daños económicos, aunque ya realizó un reporte ante la policía.

