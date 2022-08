VIDEO: Paty Muñoz, estrella de OnlyFans, reitera denuncia contra Sergio Goyri por supuesta violencia

El mundo del entretenimiento enfrenta de nuevo otra denuncia de acoso y violencia contra las mujeres. En esta ocasión fue el turno de la cantante Paty Muñoz, quien reiteró el amargo episodio que vivió a lado de Sergio Goyri, quien hace algunos años presuntamente la acosó sexualmente y violencia física.

A pesar de la gravedad de los hechos la ahora estrella de OnlyFans jamás pensó en proceder de manera legal debido a que sólo fue un forcejeo dentro del camerino de éste. La también actriz reveló que, en la lucha con el actor, él le lastimo “un poquito las muñecas”, pero no de manera considerable debido a que ella es una mujer “muy fuerte.

“A mí para que me hagan daño de ese tipo primero tienen que matarme y si no, cuídense porque lo voy a hacer yo”, declaró la famosa quien en redes sociales siempre presume sus rutinas de ejercicios.

Muñoz aseguró que no le pueden hacer daño porque no se mete con nadie, no se le insinúa y ofreciéndosele a nadie, “entonces yo merezco respeto y yo respeto a la gente y me tiene que respetar. Y eso fue lo que pasó con ese señor, que no me dejaba salir de su camerino”.

Acerca del motivo que la hizo ir al camerino de Sergio Goyri, Paty explicó que llegó a ese lugar bajo la idea de que le ofrecería un proyecto de cine, actividad que ha realizado durante toda su vida. Recordó que fue él quien le habló porque quería platicar con ella, “pero de haber sabido que iba a pasar eso, pues no voy obviamente”.

De igual manera explicó que no es de las personas a las que tengan que forzar para dar un beso: “Hágalo bien, cortejo, florecitas, ¿no? Quiso tocarme, pero no se lo permití”, dijo la afamada actriz que hace poco anunció su llegada a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

Sobre si Sergio Goyri le ofreció sus disculpas a pesar de saber que el tema del acoso sexual le traería muchos problemas, dijo que nunca lo hizo, pues es una persona que no está acostumbrada a hacerlo; recordó que ofende a más compañeras del medio del espectáculo, una de ellas fue Yalitza Aparicio.

Esta no es la primera vez que Paty Muñoz habla sobre el tema, pues la denuncia pública la realizó en el 2020 cuando aseguró que un “actor de renombre” la había manoseado y jalado hacia él. La versión fue la misma, sólo que desde entonces le retiró el habla y se refirió a él como un “misógino”.

