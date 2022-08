Mujer acusa al INE de editar su foto para hacerla sentir fea: “Me discriminaron”

Obtener la mayoría de edad en México es motivo por el cual millones de jóvenes acuden al Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su credencial de elector.

Para dicha cita es indispensable lucir bien, ya que la foto será la carta de presentación para cualquier trámite que realice el dueño del documento.

Una influencer tuvo quizá la peor experiencia de su vida cuando acudió a tomarse la foto para su identificación y no salió como esperaba. Yeri Mua se convirtió en tendencia luego de realizar una transmisión en Facebook para dar a conocer que trabajadores de la dependencia la habían discriminado por bonita.

Aseguró que su imagen había sido editada para que se viera fea, por lo que quiso exhibir el resultado final. Además compartió que los trabajadores la trataron mal.

“Me discriminaron en el INE por ser bonita”, fue el título del video que compartió la chica y que ya supera los dos millones de reproducciones.

“Mi cita era a la una de la tarde y yo llegué a las 12:58. Hasta eso llegué a tiempo y yo nunca llego a tiempo. Pero llegué a tiempo porque yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de cu…, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quién te pone más cara de cu…, las del IMSS o las del INE”, abundó.

“Cuando miré mi INE se me arruinó mi pin… día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, cerró.

Te puede interesar:

Jornada de afiliación y votación de obradoristas en el exterior

¿La desaparición del PRI convertiría a Morena en el nuevo PRI?