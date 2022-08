Te decimos quien ganará “La Academia 20 Años”, según Mhoni Vidente

Este sábado 13 de agosto y el domingo 14 de agosto de 2022, Rubí, Nelson, Cesia, Mar y Andrés participarán en las últimas galas de “La Academia, 20 Años” y se sabrá quién será el ganador de esta edición. Sin embargo, Mhoni Vidente quiso adelantar su una predicción sobre quien será el que termine en primer lugar de esta edición del reality.

Según Mhoni Vidente, Nelson, el originario de Guatemala o Cesia, la originaria de Honduras serían los que tienen más posibilidades de coronarse como el ganador o ganadora.

“Se me hace que hay truco encerrado porque se me hace que La Academia al momento que pasa Rubí… que yo veo que gana Nelson o esta niña Cesia, que le voy más a Nelson a que gane Nelson se me hace muy talentoso el niño y muy brillante pero al momento que pasa Rubí… Rubí no tenía nada a qué pasar pero quieren seguir haciendo la polémica en cuestiones de que no canta, no actúa y no nada”, expresó la vidente.

Mhoni Vidente no se quedó hasta ahí y quiso dar más detalles de su opinión sobre Rubí y no estuvo de acuerdo con que sea una de las finalistas de esta generación, “Recordemos que el cantar es un talento, nada más abres la boca y cantas, nada más lo perfeccionas, tomas escuela pero yo creo que Rubí de aquí a que tome escuela, nada. No tiene tablas”.

“Sí le voy a Nelson para que gane “La Academia” junto con esta niña Cesia, pero los dos se me hacen talentosísimos, ahí deberían hacer dueto, su gira y pues realmente La Academia se reinventó, Lolita siempre dando de qué hablar”, concluyó sobre su predicción.

