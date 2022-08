Video muestra a pandilla de adolescentes destrozando un restaurante de Filadelfia, volteando mesas y arrojando sillas

Un video muestra a una multitud de adolescentes destrozando un restaurante de Filadelfia, volteando mesas, arrojando sillas, e incluso lanzando una bicicleta, mientras la violencia se dispara en la ciudad.

El alboroto captado en video en el restaurante jamaiquino Zion Cuisine en el vecindario de Germantown de la ciudad hizo que los trabajadores buscaran refugio detrás de una puerta cerrada con llave y el vidrio de seguridad se hizo añicos por una silla arrojada por uno de los asaltantes.

El video viral del sábado recorrió las redes sociales mostrando a una docena o más de adolescentes entrando al restaurante después de algún tipo de confrontación.

Un hombre, que parece ser un trabajador en Zion, retrocede y cae. Se pone de pie rápidamente y se esconde junto con otros trabajadores detrás de una puerta, mientras los adolescentes le arrojan objetos.

Posteriormente otro asaltante arroja una silla a una barrera de vidrio frente a la caja registradora y otro lanza una bicicleta, que parece golpear a uno de los otros en la multitud.

“Destruyeron el vidrio, rompieron mis sillas, arruinaron mi refrigerador”, dijo el dueño de Zion a NBC 10 Filadelfia. “Puede que sean cosas pequeñas, pero cuestan mucho”.

“No le hemos hecho nada a nadie más que abrir un restaurante tratando de ganarnos la vida, además de brindar un servicio”, agregó el propietario, quien no quiso ser identificado. “Nadie espera que vayan a hacer negocios para que les destrocen su casa”.

La escena se desarrolló a pesar del toque de queda de la ciudad para personas menores de 18 años, señaló NBC.

La llamada “Ciudad del Amor Fraternal” impuso el toque de queda este verano en medio de una creciente ola de violencia, ordenando a los niños menores de 14 años a que no estén en las calles a partir de las 9:30 p.m. y los niños de 14 a 17 años desde las 10 p.m., informó Fox 29. No estaba claro cuándo ocurrió el presunto saqueo del restaurante. Un portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia le dijo al diario New York Post que los policías estaban al tanto del video y estaban investigando.

