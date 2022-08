Alerta a inmigrantes por fraudes sobre tribunales migratorios

Hay más de 1.8 millones de casos acumulados en tribunales migratorios, por lo que señales de posibles fraudes han alertado a las autoridades, debido a llamadas telefónicas a inmigrantes.

Hace unos días, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) –que es la que integra a las cortes migratorias– anunció que recientemente recibió una notificación de llamadas telefónicas que falsifican al Tribunal de Inmigración de Arlington, como parte de una campaña de desinformación.

“Las personas que llaman a menudo ‘suplantan’ o falsifican la línea principal de la corte de inmigración, 703-305-1300“, advierte la agencia que depende del Departamento de Justicia. “Por lo que las llamadas parecen provenir de EOIR en el identificador de llamadas del destinatario”.

Las autoridades alertan que quienes llaman se hacen pasar por empleados o funcionarios de EOIR y afirman a los inmigrantes que su número de seguro social “ha sido comprometido”, por lo que solicitan dinero para evitar problemas.

“Estas llamadas son fraudulentas”, alertan las autoridades. “El personal de EOIR no llama a las personas con respecto a los números de seguro social o para solicitar dinero”.

En un comunicado sobre el caso de una sede en Arlington, Virginia, la oficina de cortes migratorias pidió a los inmigrantes tener cuidado con este tipo de llamadas:

– No responder a números desconocidos

– No proporcionar información personal a gente que no conoce

– Pedir información al número director de EOIR: 1-800-898-7180

“Si tiene alguna pregunta sobre su caso en la corte de inmigración, llame a la Línea Directa de Información Automatizada de Casos al 1-800-898-7180“, recuerda la agencia. “O visite el Sistema de Información Automatizada de Casos o el Recurso en Línea de la Corte de Inmigración”.

Recuerde que el sistema de tribunales de inmigración proporciona información en español.

Si tiene un caso abierto en un tribunal migratorio o conoce a alguien en esa situación sugiérale mantenerse alerta de posibles fraudes.