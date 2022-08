¿Sabías que el espía más famoso del mundo James Bond lo creó un periodista?

La serie de novelas del autor y periodista británico Ian Fleming sobre el elegante Agente 007, basada en parte en las experiencias de la vida real de su apuesto autor, generó una de las franquicias cinematográficas más lucrativas de la historia.

Ian Lancaster Fleming nació en una familia acomodada en Londres el 29 de mayo de 1908. De adulto, trabajó como corresponsal extranjero, corredor de bolsa y asistente personal del director de inteligencia naval de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Experiencias que le proporcionaría mucha “tela” para sus novelas de Bond.

El primer libro de Bond, Casino Royale, se publicó en 1953. En total, Fleming escribió 12 novelas y dos colecciones de cuentos sobre el Agente 007, que en conjunto vendieron más de 18 millones de copias.

24 de marzo de 1958: Ian Fleming, autor británico y creador de James Bond, en el escritorio de su estudio. (Express/Getty Images)

Según The New York Times: “El propio Bond, dijo Fleming, era ‘un compuesto de todos los agentes secretos y comandos que conocí durante la guerra’, pero sus gustos: rubios, martinis ‘batidos, no revueltos’, trajes caros a la medida, huevos revueltos, camisas de manga corta y relojes Rolex, eran propiedad de Fleming, pero no todas las comparaciones eran las que al autor le gustaba fomentar. Bond, dijo, tenía ‘más agallas que yo’ además de ser ‘más guapo’”.

La primera película de Bond, Dr. No, se estrenó en 1962; protagonizó al actor escocés Sean Connery en el papel principal.

Connery interpretó a Bond en seis películas en total; From Russia With Love (1963) y Goldfinger (1964) fueron los únicos realizados durante la vida de Fleming. Desde entonces, otros cinco actores (George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig) han interpretado al superespía en unas dos docenas de películas de EON Productions.

Fleming, que escribió gran parte de sus escritos en su casa de Jamaica, Goldeneye, también escribió un libro para niños, Chitty Chitty Bang Bang, y varias obras de no ficción.

El 12 de agosto de 1964, el autor y periodista británico Ian Fleming, creador de James Bond, el espía ficticio más famoso del mundo, murió de un infarto a los 56 años en Kent, Inglaterra.

Tras la muerte de Fleming, se encargó a una serie de otros autores que escribieran novelas de Bond.

Seguir leyendo: