Bombardeo israelí en Siria deja tres soldados muertos y decenas de heridos

Siria acusó este domingo a Israel de matar a tres de sus soldados en un nuevo ataque con cohetes contra su territorio, esta vez en la provincia costera de Tartús, en el noroeste, mientras que otros tres militares resultaron heridos, informaron medios sirios citando al Ejército.

Según la agencia oficial de noticias SANA, “la agresión israelí provocó la muerte de tres soldados, mientras que otros tres resultaron heridos y también se registraron varias pérdidas materiales” a causa de un incendio, que los bomberos ya lograron apagar. SANA indicó que el ataque “se produjo desde el mar, teniendo como objetivo algunas posiciones en el sur de la provincia de Tartús” y que las defensas aéreas sirias lograron derribar “algunos” de los cohetes.

