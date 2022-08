Yuliett Torres mueve muy candente su trasero para “sacudirse las malas vibras”

La modelo e influencer mexicana, Yuliett Torres, conocida como la Kim Kardashian mexicana, está incendiando Instagram con al mover muy candente su trasero para “sacudirse las malas vibras”, a ritmo de “Burbujas de cristal” de Cartel de Santa.

Y es que la influencer compartió recientemente un video donde luce un diminuto bikini blanco mientras está en una piscina y mueve su trasero al ritmo urbano.

Mueve su trasero para “sacudirse las malas vibras”

“Las malas vibras, así me las sacudo”, escribió Yuliett Torres, junto al atrevido video que está incendiando Instagram y robando suspiros a sus 10.3 millones de seguidores, que de inmediato le enviaron mensajes halagadores.

En el video se ve a la Kim Kardashian mexicana presumir su enorme trasero, luciendo un bikini blanco que se pierde entre sus glúteos, lo cuales mueve al ritmo de la música.

Sus atrevidos movimientos con su trasero están incendiando Instagram, donde suele compartir imágenes subidas de tono.

El video de escasos segundos, ha logrado en pocas horas más de 68,000 me gusta..

“Qué guapura de muñeca. Wow. Qué linda. Hermosa”, son algunos de los comentarios que recibió la influencer nacida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

A Yuliette Torres le encanta presumir su voluptuosa figura, en diminutas prendas y bikinis que dejan poco a la imaginación.

Levanta pasiones con sus bikinis atrevidos

En otra de las imágenes se ve a la mexicana posar con un atrevido bikini rojo, que levanta pasiones sin duda entre sus fieles seguidores en Instagram.

En el video que compartió en la red social, se ve a Yuliett desbordar mucha sensualidad mientras modela el bikini rojo, que deja al descubierto parte de sus senos.

En otras imágenes, la mexicana luce su enorme trasero mientras disfruta su tiempo en una hamaca.

La mexicana compartió con sus seguidores una serie de fotos donde luce en todo su esplendor su voluptuoso trasero. View this post on Instagram A post shared by Yuliett Torres (@yuliett.torres)

Sin duda esas imágenes han deleitado la pupila de los caballeros, que no pueden pasar desapercibida la escultural figura de la llamada Kim Kardashian mexicana.

