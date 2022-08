Exdirector financiero de la Organización Trump llega a acuerdo y puede ser que se declare culpable de fraude fiscal

El exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, llegó a un acuerdo con los fiscales de Nueva York que llevan el caso de la Organización Trump y se espera que se declare culpable en un caso criminal de fraude fiscal que también afectó a la compañía del expresidente Donald Trump, según fuentes familiarizadas con las negociaciones.

No se espera que Weisselberg proporcione información sobre Trump o la compañía como parte del acuerdo, según el cual los fiscales recomendarán una sentencia de prisión de cinco meses.

The New York Times y New York Daily News fueron los primeros en informar sobre el acuerdo.

Weisselberg y la Organización Trump le habían pedido al juez de la Corte Suprema del condado de Nueva York, Juan Merchan, que desestimara los 15 cargos de fraude criminal y evasión de impuestos en su contra.

El juez Merchan negó sus mociones el 12 de agosto, dejando en pie todos los cargos contra Weisselberg y todos menos uno contra la empresa de Donald Trump.

Los abogados de Weisselberg y un portavoz del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se negaron a comentar sobre el acuerdo.

La selección del jurado para un juicio estaba programada para comenzar el 24 de octubre.

Si bien el acuerdo evitará que Weisselberg tenga un juicio penal, la Organización Trump no ha llegado a un acuerdo similar y la selección del jurado sigue programada.

La Organización Trump fue acusada en julio de 2021 de una trama de evasión fiscal que les permitía proporcionar a los ejecutivos lujosos beneficios, en la que supuestamente pagaban a ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese reducir el pago de impuestos.

En el caso no está imputado el propio Donald Trump, pero sí su compañía y Weisselberg, uno de sus seguidores más fieles, que ha trabajado durante casi medio siglo para el negocio familiar.

Weisselberg, un hombre de 75 años que había estado al lado de Donald Trump en la empresa durante décadas, fue acusado de recibir $1.7 millones de dólares en beneficios, incluido un apartamento y un automóvil.

Te puede interesar:

– Juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump arrancará en octubre

– Trump se niega responder a fiscalía de Nueva York sobre fraude e invocó la Quinta Enmienda

– 4 investigaciones a Donald Trump que podrían bloquear su camino a las elecciones de 2024