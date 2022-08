Por una regla considerada discriminatoria y obsoleta deportan a dominicano que llegó a EE.UU. siendo niño

Tres organizaciones se unieron para presentar una apelación a nombre de un hombre de origen dominicano que fue deportado a su país luego de vivir desde que era niño en EE.UU. además de ser hijo de estadounidense, pero por estar bajo unas leyes que ahora se consideran obsoletas tuvo que dejar atrás a su familia.

Kelvin Silva un abogado de 45 años que vivió desde hace 34 años en Carolina del Norte, fue deportado el pasado 15 de febrero a República Dominicana dejando en EE.UU. a toda su familia. El señor Silva llegó a los Estados Unidos para vivir con su padre ciudadano estadounidense, lo que según la Ley de la Ciudadanía Infantil de 2000 (CCA) de inmediato lo convertiría en ciudadano estadounidense.

Lamentablemente esta ley CCA no estaba en vigor cuando el señor Silva cumplió 18 años y él se encontraba sujeto a la ley discriminatoria 8 U.S.C. que decía que los padres que tuvieran ciudadanía estadounidense no podían transmitir su ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero si no estaban casados con la madre del menor.

Today, the @splcenter, @AAAJ_Atlanta, and @NIPNLG filed an appeal on behalf of Kelvin Silva, a father and a longtime resident of NC who was recently deported to the Dominican Republic due to an arcane, discriminatory policy called the Guyer Rule.https://t.co/bslqRMh4e2 — Diego N. Sánchez (@DiegoNSanchez) August 16, 2022

Bajo estas normas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) deportó a Kelvin Silva a su país de nacimiento por una Ley que ahora esta derogada. Las Organizaciones, Centro de Leyes de Pobreza del Sur (SPLC), Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados (NIPNLG), Avance de la justicia-Atlanta (AJA), se unieron para apelar en nombre de Kelvin Silva.

“El objetivo de las leyes de ciudadanía de una nación debe ser mantener unidas a las familias, no separarlas. Como reconoció implícitamente el Congreso al aprobar la Ley de Ciudadanía Infantil de 2000, el estado civil de un padre no tiene nada que ver con el vínculo que tiene con su hijo”, expresó Meredyth Yoon, directora de litigios de Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, a través de un comunicado.

Yoon también añadió que, “los tropos racistas y sexistas sobre los padres solteros no deberían influir en quién se convierte en ciudadano. Es hora de que la Regla Guyer racista, sexista e injusta llegue a su fin de una vez por todas”.

As Congress implicitly recognized by passing the Child Citizenship Act of 2000, a parent’s marital status has nothing to do with the bond they have with their child. https://t.co/9sfMGsJQ2v — Meredyth Yoon (@mereyoon) August 16, 2022

Le exigen a la Corte que rectifique el daño causado por la Regla Guyer, la cual es una política discriminatoria de género y raza que restringió de manera desproporcionada la forma en que los padres podían asegurar la ciudadanía para sus hijos, y ahora pide que le otorguen la ciudadanía estadounidense completa.

Si la Corte accede a la demanda estaría dando un paso crucial para deshacer las desigualdades, incluido el racismo sistémico.

Joseph Meyers, abogado del personal del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, también comentó con respecto al caso.

“La ley que niega la ciudadanía al Sr. Silva se basa en el estereotipo obsoleto de que las madres tienen vínculos más estrechos con sus hijos que los padres. Esta ley es claramente inconstitucional y fue legítimamente derogada hace más de 20 años”, explicó. Congress repealed and replaced the discriminatory Guyer Rule in the Child Citizenship Act of 2000, but the new law did not apply to children over 18. That means Silva and many others continue to suffer its discriminatory effects simply because of the year they were born.— Diego N. Sánchez (@DiegoNSanchez) August 16, 2022

Por su lado, Bacardi Jackson, director legal adjunto interino de Derechos del Niño para el SPLC y el Fondo de Acción del SPLC, afirmó que los niños que llegaron a EE.UU. y tienen que ser deportados solo porque sus padres no estaban casados, lo consideró un acto anticuado e inmoral.

“El Sr. Silva debe ser devuelto de inmediato a su familia en los EE.UU. y los legisladores deben rectificar este remanente de nuestro pasado racista y sexista con rapidez”, acotó Jackson por el mismo medio.

El abogado del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC y el Fondo de Acción del SPLC, Peter Isbister, considera la Regla Guyer como parte del sistema de inmigración que ataca injustamente a las personas latinas y afroamericanas

“SPLC se enorgullece de representar al Sr. Silva en este litigio innovador y apoya a todos los inmigrantes, mientras luchamos para que nuestras leyes de inmigración sean más justas, más humanas y más fieles a la promesa incumplida de equidad de este país”, finalizó el abogado Isbister.